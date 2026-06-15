Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ — відео

В Іркутській області Росії 15 червня сталася серйозна авіакатастрофа. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився поблизу міста Свірськ.
Головні тези:
- У Іркутській області РФ стався падіння стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 під час заходу на посадку.
- Літак втратив управління через відмову двигуна і впав у ліс поблизу села Кам’янка.
Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ
В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак упав поблизу міста Свірськ на березі Ангари.
За даними пабліків, попередньо причиною падіння літака стала відмова двигуна. Бомбардувальник втратив управління і з великої висоти впав у ліс поблизу села Кам’янка, неподалік від берега річки.
Як повідомили у Міноборони Росії, літак Ту-22M3 впав під час заходу на посадку, коли виконував навчально-тренувальний політ в Іркутській області. Екіпаж, на жаль, катапультувався.
Бомбардувальник Ту-22-М3 міг летіти з військового аеродрому «Біла», який був однією з цілей спецоперації «Павутина» у червні минулого року
Військовий аеродром розташований приблизно за 30 км від місця аварії, з'ясувала ASTRA. Там, серед інших, базуються далекі бомбардувальники Ту-22М3.
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