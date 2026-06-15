Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ — відео

літак
Read in English
Джерело:  online.ua

В Іркутській області Росії 15 червня сталася серйозна авіакатастрофа. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився поблизу міста Свірськ.

Головні тези:

  • У Іркутській області РФ стався падіння стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 під час заходу на посадку.
  • Літак втратив управління через відмову двигуна і впав у ліс поблизу села Кам’янка.

Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ

В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак упав поблизу міста Свірськ на березі Ангари.

За даними пабліків, попередньо причиною падіння літака стала відмова двигуна. Бомбардувальник втратив управління і з великої висоти впав у ліс поблизу села Кам’янка, неподалік від берега річки.

Як повідомили у Міноборони Росії, літак Ту-22M3 впав під час заходу на посадку, коли виконував навчально-тренувальний політ в Іркутській області. Екіпаж, на жаль, катапультувався.

Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС.

Бомбардувальник Ту-22-М3 міг летіти з військового аеродрому «Біла», який був однією з цілей спецоперації «Павутина» у червні минулого року

Військовий аеродром розташований приблизно за 30 км від місця аварії, з'ясувала ASTRA. Там, серед інших, базуються далекі бомбардувальники Ту-22М3.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії розбився пасажирський літак Ан-24 — відео
літак
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Літак Ан-2 розбився поблизу військової частини у Красноярському краї РФ
авіатроща
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії розбився літак АН-22 з екіпажем на борту — перші подробиці
Авіатроща російського АН-22 - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?