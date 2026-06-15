Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ — відео

Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ

В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак упав поблизу міста Свірськ на березі Ангари.

За даними пабліків, попередньо причиною падіння літака стала відмова двигуна. Бомбардувальник втратив управління і з великої висоти впав у ліс поблизу села Кам’янка, неподалік від берега річки.

Як повідомили у Міноборони Росії, літак Ту-22M3 впав під час заходу на посадку, коли виконував навчально-тренувальний політ в Іркутській області. Екіпаж, на жаль, катапультувався.

Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС. Поширити

Бомбардувальник Ту-22-М3 міг летіти з військового аеродрому «Біла», який був однією з цілей спецоперації «Павутина» у червні минулого року