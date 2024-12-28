Страх перед мятежами. Путин пугливо принял законы насчет усиления контроля в России

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал ряд законов, усиливающих наказание за вооруженный мятеж и преступления против военной службы, а также утвердил новую стратегию противодействия экстремизму, где одной из главных задач названа ликвидация происходящих с территории Украины угроз.

Путин пугливо подписал ряд законов против "угроз"

Одним из подписанных законов усиливается наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного. Нижний предел срока за мятеж вырос с 15 до 20 лет. Этот закон исключает право на условно-досрочное освобождение для осужденных к пожизненному сроку за терроризм и мятеж. А также вводит для иностранцев наказание за "помощь противнику" — до 15 лет.

Также в Уголовный кодекс РФ внесли поправки, согласно которым участникам "добровольческих формирований" грозит ответственность за неисполнение приказа, сопротивление начальнику, самовольное оставление части или места службы, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления, предусмотренные для военных.

Также одним из законов в России расширен список оснований, по которым включают в список экстремистов.

Также теперь у Росфинмониторинга есть доступ к информации о счетах граждан, финансово поддерживающих "экстремизм и экстремистов". Поделиться

Путин также подписал закон, которым город Ростов переименовали в "Ростов Большой".

Кроме того, Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. В стратегии говорится, что РФ считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом "ликвидацию источника угроз, исходящих с территории Украины".

Там также отмечается, что РФ будет принимать меры по "социокультурной интеграции" оккупированных территорий Украины.

Вовлечение в участие в несогласованных протестных акциях названо в стратегии одним из способов дестабилизации РФ и распространения экстремизма. РФ относит к экстремистским угрозам "инициирование цветных революций, фальсификацию истории, терроризм". Поделиться

В документе отмечается, что "экстремисты" все чаще обостряют национальный вопрос, продвигая тему "деколонизации" РФ. В рамках борьбы с "экстремизмом" планируется активно распространять идеи "исторического единства народов РФ".

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что подписание Путиным законов, направленных на усиление контроля внутри страны, фактически является попыткой обезопасить режим от новых угроз вроде похода Евгения Пригожина на Москву.

Принятие и подписание этих законов подтверждает, что Кремль все больше опасается внутренних угроз и пытается законодательно обезопаситься от них. Впрочем, это давление рано или поздно приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации и, наконец, падение путинского режима, — говорится в сообщении ЦПИ. Поделиться

Путин не собирается принимать условия Трампа

Как отмечает Институт изучения войны, нелегитимный президент РФ публично отверг предложение, рассматриваемое командой Трампа.

Речь идет о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО как минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине.

Как известно, об этом Путин заявил 26 декабря, отвечая на вопросы российских пропагандистов.