Страх перед заколотами. Путін лякливо ухвалив закони щодо посилення контролю в Росії

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін 28 грудня підписав низку законів, що посилюють покарання за збройний заколот і злочини проти військової служби, а також затвердив нову стратегію протидії екстремізму, де одним із головних завдань названо ліквідацію загроз, що походять із території України.
Головні тези:
- Путін підписав закони, що посилюють контроль та покарання за збройний заколот та злочини проти військової служби в Росії.
- Нова стратегія протидії екстремізму включає ліквідацію загроз, що нібито походять із території України.
- Утім підписання законів свідчить про бойовий страх Кремля перед внутрішніми загрозами, що може призвести до дестабілізації режиму.
Путін лякливо підписав низку законів проти “загроз”
Одним із підписаних законів посилюється покарання за збройний заколот аж до довічного. Нижня межа терміну за заколот зросла з 15 до 20 років. Цей самий закон виключає право на умовно-дострокове звільнення для засуджених до довічного терміну за тероризм і заколот. А також вводить для іноземців покарання за "допомогу противнику" — до 15 років.
Також до Кримінального кодексу РФ внесли поправки, згідно з якими учасникам "добровольчих формувань" загрожує відповідальність за невиконання наказу, опір начальнику, самовільне залишення частини або місця служби, дезертирство, добровільну здачу в полон та інші злочини, передбачені для військових.
Також одним із законів у Росії розширено список підстав, за якими включають до переліку екстремістів.
Путін також підписав закон, яким місто Ростов перейменували на "Ростов Великий".
Крім того, Путін затвердив нову стратегію протидії екстремізму. У стратегії йдеться про те, що РФ вважає одним із головних завдань у боротьбі з екстремізмом "ліквідацію джерела загроз, які виходять із території України".
Там також зазначається, що РФ вживатиме заходів для "соціокультурної інтеграції" окупованих територій України.
У документі наголошується, що "екстремісти" все частіше загострюють національне питання, просуваючи тему "деколонізації" РФ. У рамках боротьби з "екстремізмом" планується активно поширювати ідеї "історичної єдності народів РФ".
Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що підписання Путіним законів, спрямованих на посилення контролю всередині країни, фактично є спробою убезпечити режим від нових загроз на кшталт походу Євгена Пригожина на Москву.
Путін не збирається приймати умови Трампа
Як зазначає Інститут вивчення війни, нелегітимний президент РФ публічно відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа.
Йдеться про те, щоб відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.
Як відомо, про це Путін заявив 26 грудня, відповідаючи на запитання російських пропагандистів.
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