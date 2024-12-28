Страх перед заколотами. Путін лякливо ухвалив закони щодо посилення контролю в Росії

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін 28 грудня підписав низку законів, що посилюють покарання за збройний заколот і злочини проти військової служби, а також затвердив нову стратегію протидії екстремізму, де одним із головних завдань названо ліквідацію загроз, що походять із території України.

Путін лякливо підписав низку законів проти “загроз”

Одним із підписаних законів посилюється покарання за збройний заколот аж до довічного. Нижня межа терміну за заколот зросла з 15 до 20 років. Цей самий закон виключає право на умовно-дострокове звільнення для засуджених до довічного терміну за тероризм і заколот. А також вводить для іноземців покарання за "допомогу противнику" — до 15 років.

Також до Кримінального кодексу РФ внесли поправки, згідно з якими учасникам "добровольчих формувань" загрожує відповідальність за невиконання наказу, опір начальнику, самовільне залишення частини або місця служби, дезертирство, добровільну здачу в полон та інші злочини, передбачені для військових.

Також одним із законів у Росії розширено список підстав, за якими включають до переліку екстремістів.

Також тепер у Росфінмоніторингу є доступ до інформації про рахунки громадян, які фінансово підтримують "екстремізм і екстремістів". Поширити

Путін також підписав закон, яким місто Ростов перейменували на "Ростов Великий".

Крім того, Путін затвердив нову стратегію протидії екстремізму. У стратегії йдеться про те, що РФ вважає одним із головних завдань у боротьбі з екстремізмом "ліквідацію джерела загроз, які виходять із території України".

Там також зазначається, що РФ вживатиме заходів для "соціокультурної інтеграції" окупованих територій України.

Залучення до участі в неузгоджених протестних акціях названо в стратегії одним зі способів дестабілізації РФ і поширення екстремізму. РФ відносить до екстремістських загроз "ініціювання кольорових революцій, фальсифікацію історії, тероризм". Поширити

У документі наголошується, що "екстремісти" все частіше загострюють національне питання, просуваючи тему "деколонізації" РФ. У рамках боротьби з "екстремізмом" планується активно поширювати ідеї "історичної єдності народів РФ".

Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що підписання Путіним законів, спрямованих на посилення контролю всередині країни, фактично є спробою убезпечити режим від нових загроз на кшталт походу Євгена Пригожина на Москву.

Ухвалення й підписання цих законів підтверджує, що Кремль дедалі більше боїться внутрішніх загроз і намагається законодавчо убезпечитися від них. Утім, цей тиск рано чи пізно призведе до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації і, зрештою, падіння путінського режиму, — йдеться в дописі ЦПД. Поширити

Путін не збирається приймати умови Трампа

Як зазначає Інститут вивчення війни, нелегітимний президент РФ публічно відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа.

Йдеться про те, щоб відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.

Як відомо, про це Путін заявив 26 грудня, відповідаючи на запитання російських пропагандистів.