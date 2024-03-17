Стремительное падение экспорта оружия РФ. Разведка Британии назвала причины
Категория
Экономика
Дата публикации

Стремительное падение экспорта оружия РФ. Разведка Британии назвала причины

Минобороны Британии
экспорта оружия РФ
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В новом отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) указано, что было зафиксировано значительное падение экспорта оружия РФ в мире.

Экспорт российского оружия существенно снизился

Как удалось узнать иностранным специалистам, российский экспорт вооружений упал на 53% в период между 2013-2018 и 2019-2023 годами.

Кроме того, сообщается, что страна-агрессорка опустилась со второго на третье место в глобальном рейтинге экспорта вооружений.

Объемы экспорта российских вооружений в 2023 году были на 52% ниже, чем в 2022 году, а основное российское оружие в 2023 году получили только 12 стран по сравнению с 31 страной в 2019 году.

По словам британских разведчиков, такая ситуация сложилась из-за нескольких важных факторов.

Прежде всего, речь идет о том, что команда российского диктатора Владимира Путина предоставляет приоритет отправке техники для боевых действий в Украине из-за постоянных безумных потерь РФ на фронте.

Также немаловажную роль играет падение покупательского спроса на фоне риска введения новых санкций и глобального осуждения ответственности страны-агрессорки за войну.

Потери армии РФ по состоянию на 17 марта 2024 года:

  • личного состава — около 430 740 (1160) человек ликвидировано;

  • танков — 6790 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 12 997 (+24) ед;

  • артиллерийских систем — 10 634 (+28) ед;

  • РСЗО — 1017 ед.;

  • средства ПВО — 720 (+1) ед.;

  • самолетов — 347 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8272 (+4) ед;

  • крылатые ракеты — 1922 ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 073 (+49) ед;

  • специальная техника — 1723 (+11) ед.

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