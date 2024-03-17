Стремительное падение экспорта оружия РФ. Разведка Британии назвала причины

В новом отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) указано, что было зафиксировано значительное падение экспорта оружия РФ в мире.

Экспорт российского оружия существенно снизился

Как удалось узнать иностранным специалистам, российский экспорт вооружений упал на 53% в период между 2013-2018 и 2019-2023 годами.

Кроме того, сообщается, что страна-агрессорка опустилась со второго на третье место в глобальном рейтинге экспорта вооружений.

Объемы экспорта российских вооружений в 2023 году были на 52% ниже, чем в 2022 году, а основное российское оружие в 2023 году получили только 12 стран по сравнению с 31 страной в 2019 году. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OU9Qq7F1Ee#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gb2kxaeQsP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2024

По словам британских разведчиков, такая ситуация сложилась из-за нескольких важных факторов.

Прежде всего, речь идет о том, что команда российского диктатора Владимира Путина предоставляет приоритет отправке техники для боевых действий в Украине из-за постоянных безумных потерь РФ на фронте.

Также немаловажную роль играет падение покупательского спроса на фоне риска введения новых санкций и глобального осуждения ответственности страны-агрессорки за войну.

Потери армии РФ по состоянию на 17 марта 2024 года: