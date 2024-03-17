Стремительное падение экспорта оружия РФ. Разведка Британии назвала причины

В новом отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) указано, что было зафиксировано значительное падение экспорта оружия РФ в мире.
Экспорт российского оружия существенно снизился
Как удалось узнать иностранным специалистам, российский экспорт вооружений упал на 53% в период между 2013-2018 и 2019-2023 годами.
Кроме того, сообщается, что страна-агрессорка опустилась со второго на третье место в глобальном рейтинге экспорта вооружений.
По словам британских разведчиков, такая ситуация сложилась из-за нескольких важных факторов.
Прежде всего, речь идет о том, что команда российского диктатора Владимира Путина предоставляет приоритет отправке техники для боевых действий в Украине из-за постоянных безумных потерь РФ на фронте.
Также немаловажную роль играет падение покупательского спроса на фоне риска введения новых санкций и глобального осуждения ответственности страны-агрессорки за войну.
Потери армии РФ по состоянию на 17 марта 2024 года:
личного состава — около 430 740 (1160) человек ликвидировано;
танков — 6790 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 12 997 (+24) ед;
артиллерийских систем — 10 634 (+28) ед;
РСЗО — 1017 ед.;
средства ПВО — 720 (+1) ед.;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8272 (+4) ед;
крылатые ракеты — 1922 ед.;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 14 073 (+49) ед;
специальная техника — 1723 (+11) ед.
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