Стрімке падіння експорту російської зброї. Розвідка Британії назвала причини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Стрімке падіння експорту російської зброї. Розвідка Британії назвала причини

Міноборони Британії
експорт РФ

У новому звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) йдеться про те, що було зафіксовано значне падіння експорту зброї РФ у світі.

Експорт російської зброї суттєво знизився

Як вдалося дізнатися іноземним фахівцям, російський експорт озброєнь впав на 53% у період між 2013-2018 та 2019-2023 роками.

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка опустилася з другого на третє місце в глобальному рейтингу експорту озброєнь.

Обсяги експорту російських озброєнь у 2023 році були на 52% нижчими, ніж у 2022 році, а основну російську зброю у 2023 році отримали лише 12 країн порівняно з 31 країною у 2019 році.

За словами британських розвідників, така ситуація склалася через декілька важливих факторів.

Насамперед йдеться про те, що команда російського диктатора Володимира Путіна надає пріоритет відправці техніки для бойових дій в Україні через постійні шалені втрати РФ на фронті.

Також важливу роль відіграє падіння купівельного попиту на тлі ризику введення нових санкцій і глобального засудження відповідальності країни-агресорки за війну.

Втрати армії РФ станом на 17 березня 2024 року:

  • особового складу — близько 430 740 (+1160) осіб ліквідовано;

  • танків — 6790 (+11) од.;

  • бойових броньованих машин — 12 997 (+24) од.;

  • артилерійських систем — 10 634 (+28) од.;

  • РСЗВ — 1017 од.;

  • засоби ППО — 720 (+1) од.;

  • літаків — 347 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8272 (+4) од.;

  • крилаті ракети — 1922 од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14 073 (+49) од.;

  • спеціальна техніка — 1723 (+11) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 19 атак армії РФ на Новопавлівському напрямку
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Роспропаганда поширює фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС
ЗАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 11 танків та систему ППО
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?