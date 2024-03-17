Стрімке падіння експорту російської зброї. Розвідка Британії назвала причини

У новому звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) йдеться про те, що було зафіксовано значне падіння експорту зброї РФ у світі.
Експорт російської зброї суттєво знизився
Як вдалося дізнатися іноземним фахівцям, російський експорт озброєнь впав на 53% у період між 2013-2018 та 2019-2023 роками.
Окрім того, наголошується, що країна-агресорка опустилася з другого на третє місце в глобальному рейтингу експорту озброєнь.
За словами британських розвідників, така ситуація склалася через декілька важливих факторів.
Насамперед йдеться про те, що команда російського диктатора Володимира Путіна надає пріоритет відправці техніки для бойових дій в Україні через постійні шалені втрати РФ на фронті.
Також важливу роль відіграє падіння купівельного попиту на тлі ризику введення нових санкцій і глобального засудження відповідальності країни-агресорки за війну.
Втрати армії РФ станом на 17 березня 2024 року:
особового складу — близько 430 740 (+1160) осіб ліквідовано;
танків — 6790 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 12 997 (+24) од.;
артилерійських систем — 10 634 (+28) од.;
РСЗВ — 1017 од.;
засоби ППО — 720 (+1) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8272 (+4) од.;
крилаті ракети — 1922 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14 073 (+49) од.;
спеціальна техніка — 1723 (+11) од.
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