Стрімке падіння експорту російської зброї. Розвідка Британії назвала причини

У новому звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) йдеться про те, що було зафіксовано значне падіння експорту зброї РФ у світі.

Експорт російської зброї суттєво знизився

Як вдалося дізнатися іноземним фахівцям, російський експорт озброєнь впав на 53% у період між 2013-2018 та 2019-2023 роками.

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка опустилася з другого на третє місце в глобальному рейтингу експорту озброєнь.

Обсяги експорту російських озброєнь у 2023 році були на 52% нижчими, ніж у 2022 році, а основну російську зброю у 2023 році отримали лише 12 країн порівняно з 31 країною у 2019 році. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OU9Qq7F1Ee#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gb2kxaeQsP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2024

За словами британських розвідників, така ситуація склалася через декілька важливих факторів.

Насамперед йдеться про те, що команда російського диктатора Володимира Путіна надає пріоритет відправці техніки для бойових дій в Україні через постійні шалені втрати РФ на фронті.

Також важливу роль відіграє падіння купівельного попиту на тлі ризику введення нових санкцій і глобального засудження відповідальності країни-агресорки за війну.

Втрати армії РФ станом на 17 березня 2024 року: