3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на полях саммита G20 в Южной Африке.

Стубб предлагает Трампу и Путину встретиться: где именно

Александер Стубб высказал предложение о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина во время саммита G20, который состоится в конце ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка).

Он также подчеркнул, что мир вступил в новую ядерную эпоху, в которой значение ядерного оружия растет.

Президент Финляндии добавил, что из-за новых испытаний, в частности со стороны РФ, НАТО и США, многосторонняя система контроля разрушается, а контроль над вооружениями становится сложнее.

16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и сообщил, что договорился с ним о встрече в Будапеште.

23 октября американский президент заявил, что отменил запланированный саммит и выразил надежду, что российский диктатор и президент Владимир Зеленский остепенятся.

Впоследствии лидер США отметил, что готов провести встречу с Путиным при условии, что будет уверен в возможности заключить соглашение по завершению войны в Украине. Поделиться

27 октября помощник диктатора РФ Юрий Ушаков заявил, что готовность проведения встречи Путина и Трампа якобы сохраняется.