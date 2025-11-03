3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил президенту США Дональду Трампу и российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на полях саммита G20 в Южной Африке.
Главные тезисы
- Президент Финляндии предложил встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Южной Африке в контексте новой ядерной эпохи.
- Александр Стубб подчеркнул важность контроля над ядерным оружием и сложность ситуации в мире из-за нарушения многосторонней системы контроля оружия.
- Дональд Трамп сообщил о договоренности встречи с Путиным в Будапеште, затем отменил саммит и выразил надежду на остепенение Путина и президента Зеленского.
Стубб предлагает Трампу и Путину встретиться: где именно
Александер Стубб высказал предложение о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина во время саммита G20, который состоится в конце ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка).
Он также подчеркнул, что мир вступил в новую ядерную эпоху, в которой значение ядерного оружия растет.
Президент Финляндии добавил, что из-за новых испытаний, в частности со стороны РФ, НАТО и США, многосторонняя система контроля разрушается, а контроль над вооружениями становится сложнее.
16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и сообщил, что договорился с ним о встрече в Будапеште.
23 октября американский президент заявил, что отменил запланированный саммит и выразил надежду, что российский диктатор и президент Владимир Зеленский остепенятся.
27 октября помощник диктатора РФ Юрий Ушаков заявил, что готовность проведения встречи Путина и Трампа якобы сохраняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-