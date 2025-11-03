Стубб запропонував нове місце зустрічі Трампа і Путіна
Стубб запропонував нове місце зустрічі Трампа і Путіна

Стубб
Джерело:  Yle

3 листопада президент Фінляндії Александер Стубб запропонував президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на полях саміту G20 у Південній Африці.

Головні тези:

  • Президент Фінляндії Александр Стубб пропонує зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті G20 в Південній Африці.
  • Дональд Трамп та Володимир Путін розглядають можливість зустрічі в рамках нової ядерної епохи, підкреслюючи значення контролю над ядерною зброєю.

Стубб пропонує Трампу і Путіну зустрітися: де саме

Александер Стубб висловив пропозицію щодо можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна під час саміту G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі (Південна Африка).

Він також підкреслив, що світ вступив в нову ядерну епоху, у якій значення ядерної зброї зростає.

Президент Фінляндії додав, що через нові випробування, зокрема зі сторони РФ, НАТО і США, багатостороння система контролю руйнується, а контроль над озброєннями стає складнішим.

16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та повідомив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.

23 жовтня американський президент заявив, що скасував запланований саміт та висловив сподівання, що російський диктатор й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими.

Згодом лідер США зазначив, що готовий провести зустріч з Путіним за умови, якщо буде впевнений у можливості укласти угоду щодо завершення війни в Україні.

27 жовтня помічник диктатора РФ Юрій Ушаков заявив, що готовність проведення зустрічі Путіна й Трампа нібито зберігається.

