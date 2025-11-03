Стубб запропонував нове місце зустрічі Трампа і Путіна

3 листопада президент Фінляндії Александер Стубб запропонував президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на полях саміту G20 у Південній Африці.
Головні тези:
- Президент Фінляндії Александр Стубб пропонує зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті G20 в Південній Африці.
- Дональд Трамп та Володимир Путін розглядають можливість зустрічі в рамках нової ядерної епохи, підкреслюючи значення контролю над ядерною зброєю.
Стубб пропонує Трампу і Путіну зустрітися: де саме
Александер Стубб висловив пропозицію щодо можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна під час саміту G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі (Південна Африка).
Він також підкреслив, що світ вступив в нову ядерну епоху, у якій значення ядерної зброї зростає.
Президент Фінляндії додав, що через нові випробування, зокрема зі сторони РФ, НАТО і США, багатостороння система контролю руйнується, а контроль над озброєннями стає складнішим.
16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та повідомив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
23 жовтня американський президент заявив, що скасував запланований саміт та висловив сподівання, що російський диктатор й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими.
27 жовтня помічник диктатора РФ Юрій Ушаков заявив, що готовність проведення зустрічі Путіна й Трампа нібито зберігається.
