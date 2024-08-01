Российский суд в Карелии признал "военными преступлениями и геноцидом советского народа" действия Финляндии в Карелии в годы Второй мировой войны, когда она пыталась вернуть захваченные СССР территории.

В России снова переписывают историю

Об этом решении суда сообщили российские пропагандисты по информагентству ТАСС.

Верховный суд Республики Карелия решил признать "военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа обнаруженные и вновь открывшиеся преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР" в годы Второй.

Таким решением суд удовлетворил заявление прокурора Карелии Дмитрия Харченкова в полном объеме.

Речь идет о периоде с осени 1941 года по июнь 1944 года, во время так называемой Войны продолжения, когда Финляндия после нападения нацистской Германии на СССР попыталась вернуть территории, которыми вынуждена была уступить Москве после Зимней войны 1939-1940 года, и зашла дальше границ 1939 года. .

В заявлении прокурора Финляндию обвинили в смертях узников лагерей в советской Карелии — военнопленных и гражданских, всего 8 тысяч гражданских и более 18 тысяч военнопленных. Поделиться

Следственный комитет Российской Федерации поднял этот вопрос еще в 2020 году, когда инициировал исследование рассекреченных советских документов по финским лагерям для военнопленных в Карелии. Финские историки тогда связали подобные инициативы России с политическими целями Кремля.

Бывший директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева после того, как прокуратура Карелии инициировала такое рассмотрение, комментировал Ilta-Sanomat, что Финляндии нечего скрывать в этом историческом эпизоде и все финские документы — в свободном доступе, тогда как советские — в основном засекречены.

Но Россия по каким-то причинам не использует эту информацию (из финских архивов — ред.), а делает свои заявления, не всегда имеющие общее с действительностью. Например, ориентировочное количество погибших завышено примерно вдвое, и у других нет возможности оценить, на чем основываются эти цифры… С тоталитарным государством нельзя вести обстоятельные дискуссии по истории, и нельзя серьезно воспринимать новые претензии России в Финляндию. Юсси Нуортева Эксдиректор Национального архива Финляндии

Он также напомнил, что после завершения войны союзники под руководством СССР создали Контрольную комиссию по Финляндии, которая выдвинула стране серию требований, включая суд над военными преступниками, и требовать повторного рассмотрения тех же событий спустя более 80 лет неуместно.

Самолет РФ находился в воздушном пространстве Финляндии около 2 минут

10 июня российский военный самолет, вероятно, нарушил воздушное пространство в восточной части Финского залива.

Об этом сообщает YLE со ссылкой на минобороны страны.

Вероятное нарушение произошло утром 10 июня в районе Ловииса.

Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут.

Мы серьезно относимся к вероятному нарушению (воздушному пространству — ред.), — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, добавив, что было немедленно начато расследование. Поделиться

Отмечается, что пограничная служба отвечает за расследование случаев нарушения границы.