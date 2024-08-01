Російський суд у Карелії визнав "воєнними злочинами і геноцидом радянського народу" дії Фінляндії у Карелії у роки Другої світової війни, коли вона намагалася повернути захоплені СРСР території.
Головні тези:
- Суд у Карелії визнав дії Фінляндії під час Другої світової війни воєнними злочинами та геноцидом радянського народу.
- Росія знову переписує історію, ставлячись недоброзичливо до Фінляндії та її дій у Карелії по захисту свого суверенітету.
- Фінські історики відзначають, що Росія не використовує доступні фінські документи в розслідуванні подій Другої світової війни.
- Недоречно вимагати повторного розгляду історичних подій через понад 80 років, як стверджує колишній директор Національного архіву Фінляндії.
У Росії знову переписують історію
Про таке рішення суду повідомили російські пропагандисти з інформагентства ТАСС.
Верховний суд Республіки Карелія вирішив визнати "воєнними злочинами, злочинами проти людяності і геноцидом радянського народу виявлені і нововиявлені злочини, скоєні німецько-фашистськими загарбниками, окупаційною владою і військами Фінляндії на території Карело-Фінської РСР" у роки Другої світової війни.
Таким рішенням суд задовольнив заяву прокурора Карелії Дмитра Харченкова у повному обсязі.
Йдеться про період з осені 1941 року до червня 1944 року, під час так званої Війни продовження, коли Фінляндія після нападу нацистської Німеччини на СРСР спробувала повернути території, якими змушена була поступитись Москві після Зимової війни 1939-1940 року, та зайшла далі кордонів 1939 року.
Слідчий комітет Російської Федерації порушив це питання ще у 2020 році, коли ініціював дослідження розсекречених радянських документів щодо фінських таборів для військовополонених у Карелії. Фінські історики тоді пов’язали такі ініціативи Росії з політичними цілями Кремля.
Колишній директор Національного архіву Фінляндії Юссі Нуортева після того, як прокуратура Карелії ініціювала такий розгляд, коментував Ilta-Sanomat, що Фінляндії немає чого приховувати у цьому історичному епізоді та всі фінські документи — у вільному доступі, тоді як радянські — здебільшого засекречені.
Він також нагадав, що після завершення війни союзники під керівництвом СРСР створили Контрольну комісію щодо Фінляндії, яка висунула країні серію вимог, включно з судом над воєнними злочинцями, тож вимагати повторного розгляду тих самих подій через понад 80 років недоречно.
Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин
10 червня російський військовий літак ймовірно порушив повітряний простір у східній частині Фінської затоки.
Про це повідомляє YLE з посиланням на міноборони країни.
Ймовірне порушення сталося вранці 10 червня у районі Ловіїсу.
Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.
Зазначається, що прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону.
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