Суд РФ звинуватив Фінляндію у "воєнних злочинах" у Карелії під час Другої світової
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Суд РФ звинуватив Фінляндію у "воєнних злочинах" у Карелії під час Другої світової

Фінляндія
Джерело:  online.ua

Російський суд у Карелії визнав "воєнними злочинами і геноцидом радянського народу" дії Фінляндії у Карелії у роки Другої світової війни, коли вона намагалася повернути захоплені СРСР території.

Головні тези:

  • Суд у Карелії визнав дії Фінляндії під час Другої світової війни воєнними злочинами та геноцидом радянського народу.
  • Росія знову переписує історію, ставлячись недоброзичливо до Фінляндії та її дій у Карелії по захисту свого суверенітету.
  • Фінські історики відзначають, що Росія не використовує доступні фінські документи в розслідуванні подій Другої світової війни.
  • Недоречно вимагати повторного розгляду історичних подій через понад 80 років, як стверджує колишній директор Національного архіву Фінляндії.

У Росії знову переписують історію

Про таке рішення суду повідомили російські пропагандисти з інформагентства ТАСС.

Верховний суд Республіки Карелія вирішив визнати "воєнними злочинами, злочинами проти людяності і геноцидом радянського народу виявлені і нововиявлені злочини, скоєні німецько-фашистськими загарбниками, окупаційною владою і військами Фінляндії на території Карело-Фінської РСР" у роки Другої світової війни.

Таким рішенням суд задовольнив заяву прокурора Карелії Дмитра Харченкова у повному обсязі.

Йдеться про період з осені 1941 року до червня 1944 року, під час так званої Війни продовження, коли Фінляндія після нападу нацистської Німеччини на СРСР спробувала повернути території, якими змушена була поступитись Москві після Зимової війни 1939-1940 року, та зайшла далі кордонів 1939 року.

У заяві прокурора Фінляндію звинуватили у смертях в’язнів таборів у радянській Карелії — військовополонених та цивільних, загалом 8 тисяч цивільних та понад 18 тисяч військовополонених.

Слідчий комітет Російської Федерації порушив це питання ще у 2020 році, коли ініціював дослідження розсекречених радянських документів щодо фінських таборів для військовополонених у Карелії. Фінські історики тоді пов’язали такі ініціативи Росії з політичними цілями Кремля.

Колишній директор Національного архіву Фінляндії Юссі Нуортева після того, як прокуратура Карелії ініціювала такий розгляд, коментував Ilta-Sanomat, що Фінляндії немає чого приховувати у цьому історичному епізоді та всі фінські документи — у вільному доступі, тоді як радянські — здебільшого засекречені.

Але Росія з якихось причин не використовує цю інформацію (з фінських архівів — ред.), а робить свої заяви, які не завжди мають щось спільне з дійсністю. Наприклад, орієнтовна кількість загиблих завищена приблизно удвічі, і в інших немає можливості оцінити, на чому ґрунтуються ці цифри… З тоталітарною державою не можна вести ґрунтовні дискусії про історію, і не можна серйозно сприймати нові претензії Росії на адресу Фінляндії.

Юссі Нуортева

Юссі Нуортева

Ексдиректор Національного архіву Фінляндії

Він також нагадав, що після завершення війни союзники під керівництвом СРСР створили Контрольну комісію щодо Фінляндії, яка висунула країні серію вимог, включно з судом над воєнними злочинцями, тож вимагати повторного розгляду тих самих подій через понад 80 років недоречно.

Літак РФ перебував у повітряному просторі Фінляндії близько 2 хвилин

10 червня російський військовий літак ймовірно порушив повітряний простір у східній частині Фінської затоки.

Про це повідомляє YLE з посиланням на міноборони країни.

Ймовірне порушення сталося вранці 10 червня у районі Ловіїсу.

Літак перебував у повітряному просторі Фінляндії близько двох хвилин.

Ми серйозно ставимося до ймовірного порушення (повітряного простору, — ред.), — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, додавши, що було негайно розпочато розслідування.

Зазначається, що прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону.

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