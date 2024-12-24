Судно РФ Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Судно РФ Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва — что известно

Судно РФ Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва — что известно
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Источник:  online.ua

Российское судно Ursa Major, транспортировавшее стратегический груз, затонуло в Средиземном море. Это произошло после взрыва в машинном отделении.

Главные тезисы

  • Судно РФ Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.
  • На борту судна находились два 45-тонных люка ядерного реактора, которые могут значительно задержать строительство ледокола.
  • Инцидент вызвал беспокойство из-за стратегического характера груза и возможных последствий для российской судостроительной программы.
  • Предварительно сообщалось о технических неисправностях на судне, что может быть причиной аварии.
  • Экипаж был эвакуирован, а для сбора разлитых нефтепродуктов было направлено специализированное судно.

Что известно об аварии судна РФ

По данным систем отслеживания, судно остановилось в 20:25 мск (19:25 мск). Вскоре к Ursa Major подошло испанское спасательное судно SALVAMAR DRACO SAR, но после взрыва система AIS прекратила работу.

Около полуночи судно затонуло Для сбора разлитых нефтепродуктов было направлено специализированное судно CLARA CAMPOAMOR Экипаж Ursa Major был эвакуирован в порт Картахена.

На борту Ursa Major находился стратегический груз — два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер". Утрата этих компонентов может значительно задержать строительство ледокола. Люки, покрытые синим брезентом, были запечатлены на фото перед отправкой.

Что этому предшествовало

ГУР ранее сообщало о технических неисправностях на Ursa Major, в том числе поломку главной топливной трубки. Сначала предполагали, что судно следует в Сирию для эвакуации российской техники, но его курс был установлен на Владивосток.

Инцидент вызвал беспокойство из-за стратегического характера груза и потенциальных последствий для российской судостроительной программы.

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