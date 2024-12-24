Судно РФ Ursa Major затонуло у Середземному морі після вибуху — що відомо

Російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі. Це сталося після вибуху в машинному відділенні.
Головні тези:
- Судно РФ Ursa Major затонуло у Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.
- На борту судна були два 45-тонні люки ядерного реактора, які можуть значно затримати будівництво льодокола.
- Інцидент викликав занепокоєння через стратегічний характер вантажу та можливі наслідки для російської суднобудівної програми.
- Попередньо повідомлялося про технічні несправності на судні, що може бути причиною аварії.
- Екіпаж був евакуйований, а для збору розлитих нафтопродуктів було направлено спеціалізоване судно.
Що відомо про аварію судна РФ
За даними систем відстеження, судно зупинилося о 20:25 за московським часом (19:25 за київським часом). Невдовзі до Ursa Major підійшло іспанське рятувальне судно SALVAMAR DRACO SAR, але після вибуху суднова система AIS припинила працювати.
Близько опівночі судно затонуло. Для збору розлитих нафтопродуктів було направлено спеціалізоване судно CLARA CAMPOAMOR. Екіпаж Ursa Major евакуювали до порту Картахена.
Що цьому передувало
ГУР раніше повідомляло про технічні несправності на Ursa Major, зокрема поломку головної паливної трубки. Спочатку припускали, що судно прямує до Сирії для евакуації російської техніки, але його курс було встановлено на Владивосток.
Інцидент викликав занепокоєння через стратегічний характер вантажу та потенційні наслідки для російської суднобудівної програми.
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