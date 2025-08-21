Супербавовна. Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов ВПК России
Супербавовна. Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов ВПК России

21 августа Силы обороны Украины поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ, состав БПЛА и логистический хаб во временно оккупированном Донецке. Также зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ.

  • Силы обороны Украины нанесли успешные удары по объектам ВПК России, включая Новошахтинский завод нефтепродуктов.
  • Генштаб ВСУ подтвердил поражение нескольких важных военных объектов РФ, направленных на уменьшение наступательного потенциала противника.
  • Атаки украинских войск на объекты в РФ и временно оккупированной Донецкой области подтверждены Генштабом ВСУ.

Силы обороны Украины поразили несколько важных военных объектов РФ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов и ряда важных объектов российского агрессора.

В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего в воинские части оккупантов, в ночь на 21 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили “Новошахтинский завод нефтепродуктов” (Ростовская область РФ).

Он является одним из самых крупных поставщиков нефтепродуктов на юге российской федерации. Участвует в обеспечении вооруженных сил России. Общий объем резервуаров — более 210 тысяч кубических метров.

Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель поражена.

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины с целью уменьшения способностей противника по применению БпЛА дальнего действия поразили состав БпЛА и логистический хаб во временно оккупированном городе Донецк Донецкой области. Подтверждены поражения и взрывы в районе объекта.

Кроме того, зафиксировано попадание в районе базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ.

Результаты огневого поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

