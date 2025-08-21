Супербавовна. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів ВПК Росії

21 серпня Сили оборони України уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Також зафіксовано влучання у районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ.
Головні тези:
- Сили оборони України уразили кілька важливих об'єктів ВПК Росії, включаючи Новошахтинський завод нафтопродуктів.
- Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари українських військ, спрямовані на ускладнення постачання пального до російських військових частин.
- Атаки українських військ на об'єкти у РФ та тимчасово окупованій Донецькій області підтверджені Генштабом ЗСУ.
Сили оборони України уразили кілька важливих військових об'єктів РФ
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів та ще низки важливих об’єктів російського агресора.
У межах зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили “Новошахтинский завод нафтопродуктів” (Ростовська область РФ).
Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів.
Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено.
Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.
Результати вогневого ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
