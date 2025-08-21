Супербавовна. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів ВПК Росії
Супербавовна. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів ВПК Росії

Генштаб ЗСУ
НПЗ

21 серпня Сили оборони України уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ, склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Також зафіксовано влучання у районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. 

Головні тези:

  • Сили оборони України уразили кілька важливих об'єктів ВПК Росії, включаючи Новошахтинський завод нафтопродуктів.
  • Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари українських військ, спрямовані на ускладнення постачання пального до російських військових частин.
  • Атаки українських військ на об'єкти у РФ та тимчасово окупованій Донецькій області підтверджені Генштабом ЗСУ.

Сили оборони України уразили кілька важливих військових об'єктів РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу нафтопродуктів та ще низки важливих об’єктів російського агресора.

У межах зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили “Новошахтинский завод нафтопродуктів” (Ростовська область РФ).

Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні російської федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Загальний об'єм резервуарів — понад 210 тисяч кубічних метрів.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.

Окрім того, зафіксовано влучання у районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

