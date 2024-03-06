Швеция официально станет членом НАТО. Известная дата
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция официально станет членом НАТО. Известная дата

Швеция
Читати українською
Источник:  online.ua

11 марта флаг Швеции будет поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Это будет означать начало процесса обретения членства.

Швеция в ближайшие дни официально станет членом НАТО

Как отмечает TV4 Nyheterna , в столицу 11 марта в Бельгию, Брюссель, прибудут:

  • премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

  • главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден;

  • другие высокопоставленные политики страны.

Будут приглашены послы стран-членов НАТО и запланированы торжественные церемонии. Также состоятся пресс-конференции в связи с поднятием шведского флага, — добавляет издание.

Что известно о вступлении Швеции в НАТО

В 2022 году после полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже после ряда договоренностей Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, не ратифицировавшей заявку, что являлось последним препятствием для Стокгольма.

Венгрия неоднократно заявляла, что в принципе поддерживает членство Швеции, однако продолжала затягивать процесс, прося Стокгольм прекратить «издеваться» над венгерским правительством.

26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине
десантный катер класса CB9
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон предлагал НАТО реализовать секретный план относительно Украины
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия окончательно ратифицировала вступление Швеции в НАТО
Тамаш Сульок

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?