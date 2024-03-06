Швеция официально станет членом НАТО. Известная дата

11 марта флаг Швеции будет поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Это будет означать начало процесса обретения членства.

Швеция в ближайшие дни официально станет членом НАТО

Как отмечает TV4 Nyheterna , в столицу 11 марта в Бельгию, Брюссель, прибудут:

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;

главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден;

другие высокопоставленные политики страны.

Будут приглашены послы стран-членов НАТО и запланированы торжественные церемонии. Также состоятся пресс-конференции в связи с поднятием шведского флага, — добавляет издание. Поделиться

Что известно о вступлении Швеции в НАТО

В 2022 году после полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже после ряда договоренностей Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, не ратифицировавшей заявку, что являлось последним препятствием для Стокгольма.

Венгрия неоднократно заявляла, что в принципе поддерживает членство Швеции, однако продолжала затягивать процесс, прося Стокгольм прекратить «издеваться» над венгерским правительством.

26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.