Швеция официально станет членом НАТО. Известная дата

11 марта флаг Швеции будет поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Это будет означать начало процесса обретения членства.
Швеция в ближайшие дни официально станет членом НАТО
Как отмечает TV4 Nyheterna , в столицу 11 марта в Бельгию, Брюссель, прибудут:
премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;
главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден;
другие высокопоставленные политики страны.
Что известно о вступлении Швеции в НАТО
В 2022 году после полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже после ряда договоренностей Анкара все же дала свое согласие.
Долгое время Венгрия оставалась последней страной, не ратифицировавшей заявку, что являлось последним препятствием для Стокгольма.
Венгрия неоднократно заявляла, что в принципе поддерживает членство Швеции, однако продолжала затягивать процесс, прося Стокгольм прекратить «издеваться» над венгерским правительством.
26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.
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