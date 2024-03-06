Швеція офіційно стане членом НАТО. Відома дата

11 березня прапор Швеції буде піднято над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Це означатиме початок процесу набуття членства.

Швеція найближчими днями офіційно стане членом НАТО

Як зазначає TV4 Nyheterna, до столиці 11 березня Бельгії, Брюсселю, прибудуть:

прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон;

головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаел Бюден;

інші високопоставлені політики країни.

Будуть запрошені посли країн-членів НАТО і заплановані урочисті церемонії. Також відбудуться пресконференції у зв'язку з підняттям шведського прапора, — додає видання. Поширити

Що відомо про вступ Швеції до НАТО

2022 року, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Швеція подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення виступили Туреччина й Угорщина. Пізніше, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду.

Тривалий час Угорщина залишалася останньою країною, яка не ратифікувала заявку, що було останньою перешкодою для Стокгольму.

Угорщина неодноразово заявляла, що в принципі підтримує членство Швеції, однак продовжувала затягувати процес, просячи Стокгольм припинити «знущатися» над угорським урядом.

26 лютого парламент Угорщини все ж ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу, а вже 5 березня новообраний президент Тамаш Шуйок підписав документ.