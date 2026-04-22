Швеция отменила арест российского капитана — причастен к вывозу зерна из ТОТ Украины

Шведская прокуратура отменила арест российского капитана балкера Caffa: судно связано с вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий. Сам балкер и дальше находится под запретом эксплуатации.
Главные тезисы
- Шведская прокуратура отменила арест российского капитана судна Caffa, причастного к вывозу украинского зерна из ТОТ Украины.
- Судно было задержано из-за подозрений в использовании фальшивых документов, но доказать причастность капитана не удалось.
Швеция отпускает российского капитана, причастного к вывозу зерна из ТОТ Украины
Судно было задержано береговой охраной в Балтийском море у города Треллеборг. Капитан находился под стражей с 10 марта из-за подозрения в использовании поддельных документов при отягчающих обстоятельствах.
Об этом пишет Sweden Herald.
Прокурор Адриен Комбье-Гогга отметил, что фальшивые документы свидетельствовали, что судно ходит под флагом Гвинеи. В то же время, несмотря на масштабные следственные действия, доказать, что капитан знал об этом, не удалось.
Балкеру запретили эксплуатацию из-за недостатков безопасности. По данным прокуратуры, сейчас проводится работа по их устранению. Кроме того, расследование в отношении судна продолжается.
Россия создала теневой флот — сеть нефтяных танкеров, которые используются для обхода международных санкций, введенных из-за ее агрессии против Украины. Этот флот позволяет Кремлю продолжать экспорт нефти, в частности в Китай и Индию, даже после введения ограничений на импорт российской нефти в ЕС.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, теневой флот РФ насчитывает более тысячи танкеров, в том числе 238 судов, активно вовлеченных в обход санкций. Эти танкеры часто сменяют флаги, отключают системы отслеживания и работают без надлежащего страхования, что затрудняет их обнаружение и идентификацию.
