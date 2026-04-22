Швеция отменила арест российского капитана — причастен к вывозу зерна из ТОТ Украины

Шведская прокуратура отменила арест российского капитана балкера Caffa: судно связано с вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий. Сам балкер и дальше находится под запретом эксплуатации.

Швеция отпускает российского капитана, причастного к вывозу зерна из ТОТ Украины

Судно было задержано береговой охраной в Балтийском море у города Треллеборг. Капитан находился под стражей с 10 марта из-за подозрения в использовании поддельных документов при отягчающих обстоятельствах.

Об этом пишет Sweden Herald.

Прокурор Адриен Комбье-Гогга отметил, что фальшивые документы свидетельствовали, что судно ходит под флагом Гвинеи. В то же время, несмотря на масштабные следственные действия, доказать, что капитан знал об этом, не удалось.

Балкеру запретили эксплуатацию из-за недостатков безопасности. По данным прокуратуры, сейчас проводится работа по их устранению. Кроме того, расследование в отношении судна продолжается.

По информации ГУР, судно Caffa было причастно к похищению зерна с временно оккупированной территории, в частности в июле 2025 года из порта Севастополя. Судно было разгружено в сирийском порту Тартус. 25 ноября 2025 Украина ввела санкции против этого судна.

