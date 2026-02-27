Швеция подтвердила российское происхождение дрона, приблизившегося к французскому авианосцу

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что дрон, который 26 февраля приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" возле Мальме, был российским.
Главные тезисы
- Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским.
- Российский дрон взлетел с корабля радиоразведки, что вызвало быструю реакцию шведских военных.
- Инцидент произошел возле порта Мальме, куда прибыл французский авианосец для участия в военных учениях.
Российский дрон приблизился к французскому авианосцу в Мальме
Об этом шведские вооруженные силы сообщили на своем сайте.
Корабль зафиксировали сразу, когда проходил через пролив, благодаря чему военные оперативно среагировали на вылет дрона.
Шведские военно-морские силы преследовали российское судно, пока оно не покинуло территориальные воды страны.
Инцидент произошел 26 февраля возле порта Мальмё. Шведские военные быстро среагировали и приглушили приближавшийся к авианосцу беспилотник.
Атомный авианосец Франции "Шарль де Голль" всего несколько дней назад прибыл в порт Мальме для участия в военных учениях Orion-26.
Шведские медиа сразу сообщили, что летевший на авианосец дрон был российским. А вот во Франции отметили, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о происхождении дрона и намерениях пилота.
