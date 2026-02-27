Швеция подтвердила российское происхождение дрона, приблизившегося к французскому авианосцу

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что дрон, который 26 февраля приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" возле Мальме, был российским.

Российский дрон приблизился к французскому авианосцу в Мальме

Об этом шведские вооруженные силы сообщили на своем сайте.

После анализа технических данных военные подтвердили, что приближающийся к авианосцу дрон взлетел с российского корабля радиоразведки "Жигульовск" в проливе Эресунд. Поделиться

Корабль зафиксировали сразу, когда проходил через пролив, благодаря чему военные оперативно среагировали на вылет дрона.

Шведские военно-морские силы преследовали российское судно, пока оно не покинуло территориальные воды страны.

Инцидент произошел 26 февраля возле порта Мальмё. Шведские военные быстро среагировали и приглушили приближавшийся к авианосцу беспилотник.

Атомный авианосец Франции "Шарль де Голль" всего несколько дней назад прибыл в порт Мальме для участия в военных учениях Orion-26.

Шведские медиа сразу сообщили, что летевший на авианосец дрон был российским. А вот во Франции отметили, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о происхождении дрона и намерениях пилота.