Швеция подтвердила российское происхождение дрона, приблизившегося к французскому авианосцу
Категория
Мир
Дата публикации

Швеция подтвердила российское происхождение дрона, приблизившегося к французскому авианосцу

Швеция
Read in English
Читати українською

Вооруженные силы Швеции подтвердили, что дрон, который 26 февраля приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" возле Мальме, был российским.

Главные тезисы

  • Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским.
  • Российский дрон взлетел с корабля радиоразведки, что вызвало быструю реакцию шведских военных.
  • Инцидент произошел возле порта Мальме, куда прибыл французский авианосец для участия в военных учениях.

Российский дрон приблизился к французскому авианосцу в Мальме

Об этом шведские вооруженные силы сообщили на своем сайте.

После анализа технических данных военные подтвердили, что приближающийся к авианосцу дрон взлетел с российского корабля радиоразведки "Жигульовск" в проливе Эресунд.

Корабль зафиксировали сразу, когда проходил через пролив, благодаря чему военные оперативно среагировали на вылет дрона.

Шведские военно-морские силы преследовали российское судно, пока оно не покинуло территориальные воды страны.

Инцидент произошел 26 февраля возле порта Мальмё. Шведские военные быстро среагировали и приглушили приближавшийся к авианосцу беспилотник.

Атомный авианосец Франции "Шарль де Голль" всего несколько дней назад прибыл в порт Мальме для участия в военных учениях Orion-26.

Шведские медиа сразу сообщили, что летевший на авианосец дрон был российским. А вот во Франции отметили, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о происхождении дрона и намерениях пилота.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал "серьезным, но неожиданным" случай с беспилотником, который попытался приблизиться к французскому авианосцу "Шарль де Голль" возле Мальме.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны снова терроризируют Мюнхен
Неизвестные дроны снова заметили над Мюнхеном
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Бельгии снова заметили неизвестные дроны над военным объектом
дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон нашли на берегу озера в Молдове
дрон РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?