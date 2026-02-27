Швеція підтвердила російське походження дрона, який наблизився до французького авіаносця
Швеція підтвердила російське походження дрона, який наблизився до французького авіаносця

Швеція
Збройні сили Швеції підтвердили, що дрон, який 26 лютого наблизився до французького атомного авіаносця "Шарль де Голль" біля Мальме, був російським.

Головні тези:

  • Швеція підтвердила російське походження дрона, що наблизився до французького авіаносця у Мальме.
  • Військові швидко зреагували на ситуацію та виявили, що дрон злетів з російського корабля радіорозвідки.

Російський дрон наблизився до французського авіаносця у Мальме

Про це шведські Збройні сили повідомили на своєму сайті.

Після аналізу технічних даних військові підтвердили, що дрон, який наближався до авіаносця, злетів з російського корабля радіорозвідки "Жигульовск" у протоці Ересунд.

Корабель зафіксували одразу, коли проходив через протоку, завдяки чому військові оперативно зреагували на виліт дрона.

Шведські військово-морські сили переслідували російське судно, доки воно не покинуло територіальні води країни.

Інцидент стався 26 лютого біля порту Мальме. Шведські військові швидко зреагували і приглушили безпілотник, що наближався до авіаносця.

Атомний авіаносець Франції "Шарль де Голль" лише кілька днів тому прибув до порту Мальме для участі в військових навчаннях Orion-26.

Шведські медіа одразу повідомили, що дрон, який летів на авіаносець, був російським. А от у Франції зазначили, що наразі неможливо з упевненістю казати про походження дрона і наміри пілота.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав "серйозним, але не несподіваним" випадок з безпілотником, який спробував наблизитись до французького авіаносця "Шарль де Голль" біля Мальме.

