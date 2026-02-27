Швеція підтвердила російське походження дрона, який наблизився до французького авіаносця

Збройні сили Швеції підтвердили, що дрон, який 26 лютого наблизився до французького атомного авіаносця "Шарль де Голль" біля Мальме, був російським.

Про це шведські Збройні сили повідомили на своєму сайті.

Після аналізу технічних даних військові підтвердили, що дрон, який наближався до авіаносця, злетів з російського корабля радіорозвідки "Жигульовск" у протоці Ересунд. Поширити

Корабель зафіксували одразу, коли проходив через протоку, завдяки чому військові оперативно зреагували на виліт дрона.

Шведські військово-морські сили переслідували російське судно, доки воно не покинуло територіальні води країни.

Інцидент стався 26 лютого біля порту Мальме. Шведські військові швидко зреагували і приглушили безпілотник, що наближався до авіаносця.

Атомний авіаносець Франції "Шарль де Голль" лише кілька днів тому прибув до порту Мальме для участі в військових навчаннях Orion-26.

Шведські медіа одразу повідомили, що дрон, який летів на авіаносець, був російським. А от у Франції зазначили, що наразі неможливо з упевненістю казати про походження дрона і наміри пілота.