Швеція скасувала арешт російського капітана — причетний до вивезення зерна з ТОТ України

Шведська прокуратура скасувала арешт російського капітана балкера Caffa: судно пов'язане з вивезенням українського зерна з тимчасово окупованих територій. Сам балкер і надалі знаходиться під забороною експлуатації.
Головні тези:
- Шведська прокуратура скасувала арешт російського капітана судна Caffa, пов'язаного з вивезенням українського зерна з ТОТ України.
- Капітан був під вартою через підозру у використанні фальшивих документів, які свідчили, що судно ходить під прапором Гвінеї.
Швеція відпускає російського капітана, причетного до вивезення зерна з ТОТ України
Судно було затримане береговою охороною у Балтійському морі біля міста Треллеборг. Капітан перебував під вартою з 10 березня через підозру у використанні підроблених документів за обтяжуючих обставин.
Про це пише Sweden Herald.
Прокурор Адрієн Комб’є-Гоґга зазначив, що фальшиві документи свідчили, нібито судно ходить під прапором Гвінеї. Водночас, попри масштабні слідчі дії, довести, що капітан знав про це, не вдалося.
Балкеру заборонили експлуатацію через недоліки з безпеки. За даними прокуратури, наразі проводиться робота з їхнього усунення. Окрім того, розслідування щодо судна триває.
Росія створила тіньовий флот — мережу нафтових танкерів, які використовують для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, тіньовий флот РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.
