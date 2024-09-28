Швейцария поддержит китайско-бразильский "мирный план" насчет завершения войны России против Украины
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Политика
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Швейцария поддержит китайско-бразильский "мирный план" насчет завершения войны России против Украины

Швейцария
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Источник:  blick.ch

Швейцария поддерживает "мирную инициативу" Китая и Бразилии по решению войны в Украине. Это при том, что в нем нет ссылки на Устав ООН и прямо не упоминается территориальная целостность Украины.

Главные тезисы

  • Швейцария поддерживает китайско-бразильский “мирный план” по урегулированию конфликта в Украине без ссылок на Устав ООН.
  • Реакция Швейцарии основана на поддержке политического решения войны между Россией и Украиной.
  • США и европейские страны не поддерживают инициативу из-за отсутствия ссылок на Устав ООН, что может расцениваться как одобрение стратегии России.
  • Швейцария проводит международные конференции для обсуждения гуманитарных вопросов и налаживания диалога для достижения мира в Украине.

Швейцария неожиданно поддержала "мирный план" Китая и Бразилии по завершению войны в Украине

О поддержке заявил представитель внешнеполитического ведомства Швейцарии Николь Било.

Представитель Федерального департамента иностранных дел (EDA) сказал агентству Keystone-SDA, что страна поддерживает инициативу в связи с тем, что она призывает к прекращению огня и политическому разрешению конфликта.

Эта инициатива важна, потому что она предлагает альтернативу воинственным речам, которые звучали в ООН на этой неделе как с украинской, так и с российской стороны.

Когда инициатива была опубликована, Швейцария отметила важность ссылки на отсутствующий Устав ООН.

По словам представителя EDA, о важности Устава ООН в контексте инициативы на этой неделе на Совбезе ООН напомнил глава МИД Китая. Отмечается, что для внешнеполитического ведомства Швейцарии мирная инициатива находится в рамках Устава ООН.

По данным Le Temps, США и европейцы не поддерживают мирную инициативу Китая и Бразилии, поскольку отсутствие упоминания Устава ООН рассматривается как одобрение стратегии Москвы.

Помимо вышесказанного Николь Бидо заявил, что на конференции в Бюргенштоке Швейцария показала, что способна привести к диалогу между севером и югом. Он отметил, что Швейцария поддерживает принцип пути к миру, основанный на конкретных предложениях.

В этом контексте представитель EDA добавил, что Канада, премьер-министр которой присутствовал на саммите в Швейцарии в июне, проведет следующую конференцию в Оттаве в октябре. На встрече будут обсуждаться гуманитарные вопросы, такие как заключенные, похищение детей, похищение гражданских лиц и соблюдение Женевских конвенций.

Зеленский подверг критике «мирный план» Бразилии и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивными китайско-бразильские предложения по «мирному плану» для завершения войны. По его словам, они неприемлемы.

Отношения между бразильским и украинским народом нормальные, однако позиция президента латиноамериканской страны иная.

Я уверен, что люди в Бразилии поддерживают народ Украины. Хотя если бы Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва — ред.) поддерживал нас, то он бы помог остановить войну.

Зеленский назвал неприемлемыми призывы сесть вместе с Путиным за стол переговоров. Предложения забыть убийства людей и отдать территории страны деструктивны.

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