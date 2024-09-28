Швейцарія підтримає китайсько-бразильський "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України

Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо вирішення війни в Україні. Це при тому, що в ньому немає посилання на Статут ООН і прямо не згадується територіальна цілісність України.

Швейцарія неочікувано підтримала “мирний план” Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні

Про підтримку заявив представник зовнішньополітичного відомства Швейцарії Ніколь Біло.

Представник Федерального департаменту закордонних справ (EDA) сказав агентству Keystone-SDA, що країна підтримує ініціативу у зв'язку з тим, що вона закликає до припинення вогню та політичного вирішення конфлікту.

Ця ініціатива важлива, тому що вона пропонує альтернативу войовничим промовам, які звучали в ООН цього тижня як з українського, так і з російського боку. Поширити

Коли ініціативу було опубліковано, Швейцарія наголосила на важливості посилання на Статут ООН, яка була відсутня.

За словами представника EDA, про важливість Статуту ООН у контексті ініціативи цього тижня на Раді безпеки ООН нагадав глава МЗС Китаю. Зазначається, що для зовнішньополітичного відомства Швейцарії ця мирна ініціатива знаходиться у рамках Статуту ООН.

За даними Le Temps, США та європейці не підтримують "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії, оскільки відсутність згадки Статуту ООН розглядається як схвалення стратегії Москви.

Крім вищесказаного, Ніколь Бідо заявив, що на конференції в Бюргенштоку Швейцарія показала, що здатна призвести до діалогу між північчю та півднем. Він зазначив, що Швейцарія підтримує принцип шляху до миру, що базується на конкретних пропозиціях.

У цьому контексті представник EDA додав, що Канада, прем'єр-міністр якої був присутній на саміті у Швейцарії у червні, проведе наступну конференцію в Оттаві у жовтні. На зустрічі обговорюватимуться гуманітарні питання, такі як ув'язнені, викрадення дітей, викрадення цивільних осіб та дотримання Женевських конвенцій.

Зеленський розкритикував «мирний план» Бразилії та Китаю

Президент України Володимир Зеленський назвав деструктивними китайсько-бразильські пропозиції стосовно «мирного плану» для завершення війни. За його словами, вони є неприйнятними.

Відносини між бразильським та українським народом нормальні, проте позиція президента латиноамериканської країни інакша.

Я впевнений, що люди в Бразилії підтримують народ України. Хоча якби Лула (президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва ― ред.) підтримував нас, то він би допоміг зупинити війну.

Зеленський назвав неприйнятними заклики сісти разом з Путіним за стіл перемовин. Пропозиції забути вбивства людей і віддати території країни є деструктивними.