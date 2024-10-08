Сырский обсудил с генералом армии США Брауном план победы Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Чарльзом Брауном. Они обсудили план победы Украины.
Главные тезисы
- Сырский и Браун обсудили план победы Украины и сотрудничество в области военной помощи.
- В разговоре выражена благодарность за поддержку США и обсуждены критические потребности ВСУ.
- Главная цель плана победы Украины - усиление позиции в дипломатических переговорах и приглашение присоединиться к НАТО.
- Союзники обсуждают возможность просьбы о применении ракет США для поражения целей в глубине российской территории.
Как прошел разговор Сырского и Брауна
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил благодарность США за мощную военную и политическую помощь, а также за совместные мероприятия, направленные на развитие возможностей украинских сил обороны.
Сырский также отметил, что они обсудили "взгляды и подходы" в рамках подготовки к 25-му заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится на уровне глав государств-участников Контактной группы по обороне Украины 12 октября.
По словам Сырского, Браун заверил его "в полной поддержке сил обороны Украины и продолжении практической помощи" Украине в борьбе с российским агрессором.
Какая главная цель плана победы Украины
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в первую очередь речь идет об усилении позиции Украины во время предстоящих дипломатических переговоров с Россией.
Что также важно понимать, глава государства и его команда рассчитывают на то, что Украина вскоре получит приглашение присоединиться НАТО.
Долгое время официальный Вашингтон пытался развеять надежды на то, что он одобрит просьбу Киева об использовании ракет США дальнего радиуса действия для поражения целей в глубине российской территории во избежание эскалации.
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