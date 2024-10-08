Сырский обсудил с генералом армии США Брауном план победы Украины

Как прошел разговор Сырского и Брауна

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил благодарность США за мощную военную и политическую помощь, а также за совместные мероприятия, направленные на развитие возможностей украинских сил обороны.

Ознакомил с актуальной обстановкой в Украине и критическими потребностями ВСУ в вооружении, военной технике, боеприпасах. Обсудил пути реализации военной составляющей Плана победы и следующие шаги по выполнению совместных проектов. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Сырский также отметил, что они обсудили "взгляды и подходы" в рамках подготовки к 25-му заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится на уровне глав государств-участников Контактной группы по обороне Украины 12 октября.

По словам Сырского, Браун заверил его "в полной поддержке сил обороны Украины и продолжении практической помощи" Украине в борьбе с российским агрессором.

Какая главная цель плана победы Украины

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в первую очередь речь идет об усилении позиции Украины во время предстоящих дипломатических переговоров с Россией.

Что также важно понимать, глава государства и его команда рассчитывают на то, что Украина вскоре получит приглашение присоединиться НАТО.

Не имея никаких признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники также обсуждают возможность обратиться к Путину непосредственно накануне запланированной на ноябрь встречи G20 в Бразилии, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Долгое время официальный Вашингтон пытался развеять надежды на то, что он одобрит просьбу Киева об использовании ракет США дальнего радиуса действия для поражения целей в глубине российской территории во избежание эскалации.