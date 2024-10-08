Сирський обговорив з генералом армії США Брауном план перемоги України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США Чарльзом Брауном. Вони обговорили план перемоги України.

Як пройшла розмова Сирського та Брауна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив вдячність США за потужну воєнну та політичну допомогу, а також за спільні заходи, спрямовані на розвиток спроможностей українських Сил оборони.

Ознайомив із актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами ЗСУ в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах. Обговорив шляхи реалізації воєнної складової Плану перемоги… та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський також зазначив, що вони обговорили "погляди та підходи" у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня.

За словами Сирського, Браун запевнив його "у цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги" Україні у боротьбі з російським агресором.

Яка головна мета плану перемоги України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, насамперед йдеться про посилення позиції України під час майбутніх дипломатичних перемовин з Росією.

Що також важливо розуміти, глава держави та його команда розраховують на те, що Україна незабаром все-таки отримає запрошення приєднатися НАТО.

Не маючи жодних ознак того, що Кремль планує відступити, союзники також обговорюють можливість звернутися до Путіна безпосередньо напередодні зустрічі G20 у Бразилії, запланованої на листопад, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Тривалий час офіційний Вашингтон намагався розвіяти надії на те, що він схвалять прохання Києва про використання ракет США дальнього радіуса дії для ураження цілей у глибині російської території, щоб уникнути ескалації.