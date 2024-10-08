Сирський обговорив з генералом армії США Брауном план перемоги України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США Чарльзом Брауном. Вони обговорили план перемоги України.
Головні тези:
- Телефонна розмова між головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та генералом армії США Чарльзом Брауном стосувалася плану перемоги України.
- Сирський висловив вдячність США за допомогу та обговорив критичні потреби ЗСУ у боєприпасах та військовій техніці.
- Головна мета плану перемоги полягає у посиленні позицій України для майбутніх дипломатичних перемовин з Росією та можливості приєднання до НАТО.
- Україна незабаром може отримати запрошення приєднатися до НАТО та обговорює можливість звернутися до Путіна безпосередньо.
Як пройшла розмова Сирського та Брауна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив вдячність США за потужну воєнну та політичну допомогу, а також за спільні заходи, спрямовані на розвиток спроможностей українських Сил оборони.
Сирський також зазначив, що вони обговорили "погляди та підходи" у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня.
За словами Сирського, Браун запевнив його "у цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги" Україні у боротьбі з російським агресором.
Яка головна мета плану перемоги України
За словами українського лідера Володимира Зеленського, насамперед йдеться про посилення позиції України під час майбутніх дипломатичних перемовин з Росією.
Що також важливо розуміти, глава держави та його команда розраховують на те, що Україна незабаром все-таки отримає запрошення приєднатися НАТО.
Тривалий час офіційний Вашингтон намагався розвіяти надії на те, що він схвалять прохання Києва про використання ракет США дальнього радіуса дії для ураження цілей у глибині російської території, щоб уникнути ескалації.
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