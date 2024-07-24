Сырский отреагировал на обострение ситуации в Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский отреагировал на обострение ситуации в Запорожской области

Сырский
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Источник:  The Guardian

23 июля стало известно, что армия РФ стянула на Запорожье 90 тысяч оккупантов. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Сложившуюся ситуацию уже прокомментировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Главные тезисы

  • Александр Сырский подчеркнул, что ВСУ готовы остановить и отбросить российских захватчиков, несмотря на значительную протяженность линии фронта.
  • Последняя попытка России захватить Харьков и Сумскую область была провальной, что свидетельствует об успешной оборонной стратегии украинских сил.
  • Попытка Путина создать "так называемый коридор безопасности" рядом с границей России и Белгородской областью была сорвана.

Сырский оценил угрозу прорыва российских войск в Запорожской области

Как отметил главнокомандующий ВСУ, если враг снова попытается провести штурм на юге Запорожской области, то Вооруженные силы Украины смогут еще раз остановить и отбросить российских захватчиков.

Мы можем дать им хороший ответ, — подчеркнул Александр Сырский.

По его словам, ползучие "победы" России можно считать лишь локальными достижениями.

Что важно понимать, это не "оперативный" прорыв, например как захват большого города.

В принципе, противник не совершил существенного прогресса.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский также обращает внимание на то, что протяженность линии фронта по состоянию на сегодняшний день достигает 3700 км.

Несмотря на это, активные боевые действия велись на его "977 км", то есть "вдвое больше длины границы между Германией и Францией".

Смотрите видео боев между ВСУ и армией РФ в Запорожской области:

Что еще важно знать о ситуации на фронте

По словам Александра Сырского, российские захватчики атакуют позиции бойцов ВСУ сразу на многих направлениях.

Журналисты также поинтересовались, можно ли остановить продвижение России на украинском фронте.

Да, конечно. Прежде всего, это зависит от наших мужественных солдат, наших офицеров, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский также напомнил о последней провальной попытке России захватить Харьков и соседнюю Сумскую область.

Украинским защитникам в очередной раз удалось остановить силы врага.

А это значит, что попытка Путина создать "так называемый коридор безопасности" рядом с границей России и Белгородской областью была сорвана.

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