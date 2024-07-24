Сирський відреагував на загострення ситуації у Запорізькій області

23 липня стало відомо, що армія РФ стягнула на Запоріжжя 90 тисяч окупантів. Про це повідомив. речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.Ситуацію, що склалася, уже прокоментував головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Головні тези:
- Олександр Сирський наголосив, що ЗСУ готові зупинити та відкинути російських загарбників, попри значну протяжність фронту.
- Остання спроба Росії захопити Харків і Сумську область була провальною, що свідчить про успішну оборонну стратегію українських сил.
- Спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" поруч із кордоном Росії та Бєлгородською областю була зірвана.
Сирський оцінив загрозу прориву російських військ у Запорізькій області
Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, якщо ворог знову спробує провести штурм на півдні Запорізької області, то Збройні сили України вкотре зможуть зупинити та відкинути російських загарбників.
За його словами, повзучі "перемоги" Росії” можна вважати лише локальними досягненнями.
Що важливо розуміти, це не "оперативний" прорив, як-от захоплення великого міста.
Сирський також звертає увагу на те, що протяжність лінії фронту станом на сьогодні сягає 3700 км.
Попри це, активні бойові дії велися на його "977 км", тобто "вдвічі більше довжини кордону між Німеччиною та Францією".
Дивіться відео боїв між ЗСУ та армією РФ у Запорізькій області:
Що ще важливо знати про ситуацію на фронті
За словами Олександра Сирського, російські загарбники атакують позиції бійців ЗСУ одразу на багатьох напрямках.
Журналісти також поцікавилися у нього, чи можна зупинити просування Росії на українському фронті.
Олександр Сирський також нагадав про останню провальну спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область.
Українським захисникам вкотре вдалося зупинити та відкинути сили ворога.
А це означає, що спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" поруч із кордоном Росії та Бєлгородською областю була зірвана.
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