Сырский заявил об активных боевых действиях в пригородах Суджи

В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Россия почти полностью разрушила Сужу авиаударами — Сырский

Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций в целях прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери, отметил Сырский.

С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. лиц.

Из них:

безвозвратные — более 22,2 тыс.,

санитарные — 31,8 тыс,

пленные — 942 человека.

Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности 90 танков, 654 боевых бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники. Кроме того, почти полторы тысячи дронов. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Российская авиация нанесла беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен.

В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи. Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые предписания.

По состоянию на 18 часов, на Курском направлении наши войска отражали восемь штурмовых действий противника.