Сырский заявил об активных боевых действиях в пригородах Суджи
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил об активных боевых действиях в пригородах Суджи

Александр Сырский
Сырский
Read in English
Читати українською

В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Главные тезисы

  • Активные боевые действия продолжаются в пригородах Суджи и районах вокруг нее, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.
  • Российская авиация нанесла разрушительные удары по городу Суджи, что привело к значительным потерям среди российских войск.
  • С начала Курской операции российские войска понесли общие потери более 54,9 тыс. человек и почти полторы тысячи дронов.

Россия почти полностью разрушила Сужу авиаударами — Сырский

Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций в целях прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери, отметил Сырский.

С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. лиц.

Из них:

  • безвозвратные — более 22,2 тыс.,

  • санитарные — 31,8 тыс,

  • пленные — 942 человека.

Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности 90 танков, 654 боевых бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники. Кроме того, почти полторы тысячи дронов.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Российская авиация нанесла беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен.

В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи. Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые предписания.

По состоянию на 18 часов, на Курском направлении наши войска отражали восемь штурмовых действий противника.

Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция. Что помогло Украине совершить новый прорыв
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция. Как ВСУ снова смогли обхитрить армию РФ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция. Тысячи бойцы ВСУ оказались под угрозой окружения
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?