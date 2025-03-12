Сырский заявил об активных боевых действиях в пригородах Суджи

В операционной зоне группировки войск "Курск", в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
Главные тезисы
- Активные боевые действия продолжаются в пригородах Суджи и районах вокруг нее, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.
- Российская авиация нанесла разрушительные удары по городу Суджи, что привело к значительным потерям среди российских войск.
- С начала Курской операции российские войска понесли общие потери более 54,9 тыс. человек и почти полторы тысячи дронов.
Россия почти полностью разрушила Сужу авиаударами — Сырский
Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций в целях прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.
Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери, отметил Сырский.
С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. лиц.
Из них:
безвозвратные — более 22,2 тыс.,
санитарные — 31,8 тыс,
пленные — 942 человека.
Российская авиация нанесла беспрецедентное количество ударов по территории собственной области. В частности, в результате авиаударов по городу Суджа этот населенный пункт почти полностью разрушен.
В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, совершают маневр на более выгодные рубежи. Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые предписания.
По состоянию на 18 часов, на Курском направлении наши войска отражали восемь штурмовых действий противника.
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