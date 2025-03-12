Сирський заявив про активні бойові дії в передмістях Суджі

В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
Головні тези:
- Продовжуються активні бойові дії в передмістях Суджі та районах довкола неї, на що звернув увагу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
- Росія майже повністю зруйнувала місто Суджу авіаударами, що спричинило значні втрати серед російських військ.
- З початку Курської операції загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис осіб та майже півтори тисячі дронів.
Росія майже повністю зруйнувала Суджу авіаударами — Сирський
Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.
Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат, зазначив Сирський.
З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб.
Із них:
безповоротні — більш як 22,2 тис,
санітарні — 31,8 тис,
полонені — 942 особи.
Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований.
У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження.
Станом на 18-ту годину, на Курському напрямку наші війська відбивали вісім штурмових дій противника.
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