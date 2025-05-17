Сырский заявил об уничтожении более 1100 танков армии РФ с начала 2025 года

С начала 2025 г. Силы обороны Украины уничтожили 1159 российских танков и 2510 боевых бронированных машин.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы под руководством Главнокомандующего Александра Сырского уничтожили более 1100 танков армии РФ с начала 2025 года.
- С начала текущего года зафиксировано более тысячи уничтоженных танков и бронемашин врага, что свидетельствует об успешной обороне Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что украинские воины продолжают успешно противостоять оккупантам и уничтожать их технику.
ВСУ уничтожили 1159 российских танков
Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.
Сырский подчеркнул, что украинские воины продолжают уничтожать технику окупантов, и опубликовал видео с эпизодами уничтожения вражеских машин.
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