Сырский заявил об уничтожении более 1100 танков армии РФ с начала 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил об уничтожении более 1100 танков армии РФ с начала 2025 года

Главнокомандующий ВС Украины
танк
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С начала 2025 г. Силы обороны Украины уничтожили 1159 российских танков и 2510 боевых бронированных машин.

Главные тезисы

  • Украинские вооруженные силы под руководством Главнокомандующего Александра Сырского уничтожили более 1100 танков армии РФ с начала 2025 года.
  • С начала текущего года зафиксировано более тысячи уничтоженных танков и бронемашин врага, что свидетельствует об успешной обороне Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что украинские воины продолжают успешно противостоять оккупантам и уничтожать их технику.

ВСУ уничтожили 1159 российских танков

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков окупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510).

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский подчеркнул, что украинские воины продолжают уничтожать технику окупантов, и опубликовал видео с эпизодами уничтожения вражеских машин.

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