Сирський заявив про знищення понад 1100 танків армії РФ від початку 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про знищення понад 1100 танків армії РФ від початку 2025 року

Головнокомандувач ЗС України
танк

Від початку 2025 року Сили оборони України знищили 1159 російських танків та 2510 бойових броньованих машин.

Головні тези:

  • ЗСУ під керівництвом Головнокомандувача Олександра Сирського знищили 1159 танків армії РФ від початку 2025 року.
  • Українські воїни продовжують успішно відбивати атаки окупантів та знищувати їхню техніку.
  • Від початку поточного року зафіксовано понад тисячу знищених танків ворога та понад дві з половиною тисячі бойових бронемашин.

ЗСУ знищили 1159 російських танків

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

Лише від початку цього року Сили оборони уразили понад тисячу танків окупантів (1 159) та більш як дві з половиною тисячі бойових бронемашин (2 510).

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський наголосив, що українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів, та опублікував відео з епізодами знищення ворожих машин.

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