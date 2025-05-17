Сирський заявив про знищення понад 1100 танків армії РФ від початку 2025 року

Від початку 2025 року Сили оборони України знищили 1159 російських танків та 2510 бойових броньованих машин.
Головні тези:
- ЗСУ під керівництвом Головнокомандувача Олександра Сирського знищили 1159 танків армії РФ від початку 2025 року.
- Українські воїни продовжують успішно відбивати атаки окупантів та знищувати їхню техніку.
- Від початку поточного року зафіксовано понад тисячу знищених танків ворога та понад дві з половиною тисячі бойових бронемашин.
ЗСУ знищили 1159 російських танків
Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.
Сирський наголосив, що українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів, та опублікував відео з епізодами знищення ворожих машин.
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