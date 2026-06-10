Тайвань впервые провел обучающие стрельбы из HIMARS на побережье напротив Китая

Тайваньские военные впервые провели обучающие стрельбы из мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS на западном побережье острова, расположенном напротив Китая через Тайваньский пролив.

Тайвань испытывает мобильные HIMARS на побережье напротив Китая

Пляжи и илистые отмели на западном побережье считаются самым вероятным местом для попытки высадки китайских военных в случае любого вторжения, поэтому их обороне уделяется особое внимание.

Обучение имело целью проверить мобильность HIMARS и их способность действовать по принципу «стреляй и беги», то есть быстро отходить после выстрела, чтобы избежать обнаружения врагом и улучшить живучесть РСЗО и их экипажей на поле боя. Поделиться

Правительство Тайваня решило усилить оборону острова системами HIMARS с учетом успешного опыта их применения Украиной для отражения вторжения России, чья армия в несколько раз превышала украинскую.

Первые испытательные запуски из своей РСЗО HIMARS тайваньские военные провели в прошлом году у восточного побережья острова, нынешние тренировки с боевым применением этих систем на западном побережье стали первыми такими учениями.

Имея дальность поражения около 300 км, HIMARS может поражать прибрежные военные цели в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, расположенной на другой стороне Тайваньского пролива на расстоянии около 200 км.

Защитники Тайваня намерены использовать новые мощные оружейные системы с тайваньскими пусковыми установками Thunderbolt-2000, что позволит наносить удары по китайским войскам при их выходе из портов или попытки высадки на побережье острова. Поделиться

Reuters отмечает, что правительство Тайваня модернизирует свои вооруженные силы, добавляя новое и более мобильное оружие, а также делает их подготовку менее предсказуемой и более схожей с ситуацией, с которой войска столкнутся в реальных боевых операциях.