Тайвань впервые провел обучающие стрельбы из HIMARS на побережье напротив Китая
Категория
Мир
Дата публикации

Тайвань впервые провел обучающие стрельбы из HIMARS на побережье напротив Китая

Тайвань
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Источник:  Reuters

Тайваньские военные впервые провели обучающие стрельбы из мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS на западном побережье острова, расположенном напротив Китая через Тайваньский пролив.

Главные тезисы

  • Тайвань провел обучающие стрельбы из HIMARS на побережье напротив Китая, чтобы проверить мобильность и эффективность системы в случае враждебного вторжения.
  • Пляжи на западном побережье Тайваня считаются наиболее вероятным местом для высадки китайских военных, поэтому оборона этой территории усиливается новыми технологиями.

Тайвань испытывает мобильные HIMARS на побережье напротив Китая

Пляжи и илистые отмели на западном побережье считаются самым вероятным местом для попытки высадки китайских военных в случае любого вторжения, поэтому их обороне уделяется особое внимание.

Обучение имело целью проверить мобильность HIMARS и их способность действовать по принципу «стреляй и беги», то есть быстро отходить после выстрела, чтобы избежать обнаружения врагом и улучшить живучесть РСЗО и их экипажей на поле боя.

Правительство Тайваня решило усилить оборону острова системами HIMARS с учетом успешного опыта их применения Украиной для отражения вторжения России, чья армия в несколько раз превышала украинскую.

Первые испытательные запуски из своей РСЗО HIMARS тайваньские военные провели в прошлом году у восточного побережья острова, нынешние тренировки с боевым применением этих систем на западном побережье стали первыми такими учениями.

Имея дальность поражения около 300 км, HIMARS может поражать прибрежные военные цели в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, расположенной на другой стороне Тайваньского пролива на расстоянии около 200 км.

Защитники Тайваня намерены использовать новые мощные оружейные системы с тайваньскими пусковыми установками Thunderbolt-2000, что позволит наносить удары по китайским войскам при их выходе из портов или попытки высадки на побережье острова.

Reuters отмечает, что правительство Тайваня модернизирует свои вооруженные силы, добавляя новое и более мобильное оружие, а также делает их подготовку менее предсказуемой и более схожей с ситуацией, с которой войска столкнутся в реальных боевых операциях.

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