Тайвань впервые провел обучающие стрельбы из HIMARS на побережье напротив Китая

Тайваньские военные впервые провели обучающие стрельбы из мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS на западном побережье острова, расположенном напротив Китая через Тайваньский пролив.
Главные тезисы
- Тайвань провел обучающие стрельбы из HIMARS на побережье напротив Китая, чтобы проверить мобильность и эффективность системы в случае враждебного вторжения.
- Пляжи на западном побережье Тайваня считаются наиболее вероятным местом для высадки китайских военных, поэтому оборона этой территории усиливается новыми технологиями.
Тайвань испытывает мобильные HIMARS на побережье напротив Китая
Пляжи и илистые отмели на западном побережье считаются самым вероятным местом для попытки высадки китайских военных в случае любого вторжения, поэтому их обороне уделяется особое внимание.
Правительство Тайваня решило усилить оборону острова системами HIMARS с учетом успешного опыта их применения Украиной для отражения вторжения России, чья армия в несколько раз превышала украинскую.
Первые испытательные запуски из своей РСЗО HIMARS тайваньские военные провели в прошлом году у восточного побережья острова, нынешние тренировки с боевым применением этих систем на западном побережье стали первыми такими учениями.
Имея дальность поражения около 300 км, HIMARS может поражать прибрежные военные цели в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, расположенной на другой стороне Тайваньского пролива на расстоянии около 200 км.
Reuters отмечает, что правительство Тайваня модернизирует свои вооруженные силы, добавляя новое и более мобильное оружие, а также делает их подготовку менее предсказуемой и более схожей с ситуацией, с которой войска столкнутся в реальных боевых операциях.
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