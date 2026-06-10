Тайвань уперше провів навчальні стрільби з HIMARS на узбережжі навпроти Китаю

Тайванські військові уперше провели навчальні стрільби з мобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS на західному узбережжі острова, розташованому навпроти Китаю через Тайванську протоку.

Тайвань випробовує мобільні HIMARS на узбережжі навпроти Китаю

Пляжі та мулисті відмілини на західному узбережжі вважаються найімовірнішим місцем для спроби висадки китайських військових у разі будь-якого вторгнення, тому їх обороні приділяється підвищена увага.

Навчання мали на меті перевірити мобільність HIMARS та їхню здатність діяти за принципом «стріляй і тікай», тобто швидко відходити після пострілу, аби уникнути виявлення ворогом і покращити живучість РСЗВ та їхніх екіпажів на полі бою. Поширити

Уряд Тайваню вирішив посилити оборону острова системами HIMARS із урахуванням успішного досвіду їх застосування Україною для відбиття вторгнення Росії, чия армія в кілька разів перевищувала українську.

Перші випробувальні запуски зі своєї РСЗВ HIMARS тайванські військові провели минулого року біля східного узбережжя острова, нинішні ж тренування із бойовим застосуванням цих систем на західному узбережжі стали першими такими навчаннями.

Маючи дальність ураження близько 300 км, HIMARS може вражати прибережні військові цілі в південно-східній китайській провінції Фуцзянь, що знаходиться на іншому боці Тайванської протоки на відстані близько 200 км.

Оборонці Тайваню мають намір використовувати нові потужні системи зброї із тайванськими пусковими установками Thunderbolt-2000, що дозволить завдавати ударів по китайським військам під час їх виходу з портів або спроби висадки на узбережжі острова. Поширити

Reuters зауважує, що уряд Тайваню модернізує свої збройні сили, додаючи нову та більш мобільну зброю, а також робить їхню підготовку менш передбачуваною та більш схожою із ситуацією, з якою війська зіткнуться в реальних бойових операціях.