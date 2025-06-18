Танки Израиля ударили по гражданским в Газе — погибли десятки человек

Как удалось узнать журналистам, в результате огня израильских танков по толпе желающих получить продовольственную помощь в Газе погибли по меньшей мере 59 человек. Кроме того, более 200 гражданских были ранены.

ЦАХАЛ атаковал гражданских в Газе

Атака произошла 18 июня на улице в городе Хан-Юнис на юге Газы.

По словам очевидцев, израильские танки выпустили по меньшей мере два снаряда по толпе из тысяч человек, собравшихся на главной восточной дороге в надежде получить еду из грузовиков с гуманитарной помощью.

Один из мужчин, которому удалось выжить, утверждает, что ЦАХАЛ позволил продвинуться вперед и заставил всех собраться в одной локации.

По его словам, после этого начали падать танковые снаряды.

В больнице Насер очень много раненых жертв — они лежат на полу и в коридорах из-за нехватки места.

С заявлением на этот счет уже выступила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как утверждают ее представители, они уже проверяют детали инцидента: