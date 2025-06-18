Танки Израиля ударили по гражданским в Газе — погибли десятки человек

Как удалось узнать журналистам, в результате огня израильских танков по толпе желающих получить продовольственную помощь в Газе погибли по меньшей мере 59 человек. Кроме того, более 200 гражданских были ранены.
Главные тезисы
- Свидетели говорят, что ЦАХАЛ позволил людям продвинуться вперед перед огневым ударом.
- Армия обороны Израиля заявила, что проводит расследование инцидента.
ЦАХАЛ атаковал гражданских в Газе
Атака произошла 18 июня на улице в городе Хан-Юнис на юге Газы.
По словам очевидцев, израильские танки выпустили по меньшей мере два снаряда по толпе из тысяч человек, собравшихся на главной восточной дороге в надежде получить еду из грузовиков с гуманитарной помощью.
Один из мужчин, которому удалось выжить, утверждает, что ЦАХАЛ позволил продвинуться вперед и заставил всех собраться в одной локации.
По его словам, после этого начали падать танковые снаряды.
В больнице Насер очень много раненых жертв — они лежат на полу и в коридорах из-за нехватки места.
С заявлением на этот счет уже выступила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как утверждают ее представители, они уже проверяют детали инцидента:
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