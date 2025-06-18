Танки Ізраїля вдарили по цивільних у Газі — загинули десятки людей

Як вдалося дізнатися журналістам, внаслідок вогню ізраїльських танків по натовпу охочих отримати продовольчу допомогу в Газі загинули щонайменше 59 осіб. Окрім того, понад 200 цивільних були поранені.
Головні тези:
- Свідки стверджують, що ЦАХАЛ дозволив людям просунутися вперед перед вогневим ударом.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що проводить розслідування інциденту.
ЦАХАЛ атакував цивільних у Газі
Атака сталася 18 червня на вулиці в місті Хан-Юніс на півдні Гази.
За словами очевидців, ізраїльські танки випустили щонайменше два снаряди по натовпу з тисяч людей, які зібралися на головній східній дорозі в надії отримати їжу з вантажівок з гуманітарною допомогою.
Один з чоловіків, якому вдалося вижити, стверджує, що ЦАХАЛ дозволив людям просунутися вперед і змусив всіх зібратися в одній локації.
За його словами, після цього почали падати танкові снаряди.
Наразі у лікарні Насер дуже багато поранених жертв — вони лежать на підлозі та в коридорах через брак місця.
З заявою з цього приводу уже виступила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Як стверджують її представники, вони уже перевіряють деталі інциденту:
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