Танки Ізраїля вдарили по цивільних у Газі — загинули десятки людей

Як вдалося дізнатися журналістам, внаслідок вогню ізраїльських танків по натовпу охочих отримати продовольчу допомогу в Газі загинули щонайменше 59 осіб. Окрім того, понад 200 цивільних були поранені.

ЦАХАЛ атакував цивільних у Газі

Атака сталася 18 червня на вулиці в місті Хан-Юніс на півдні Гази.

За словами очевидців, ізраїльські танки випустили щонайменше два снаряди по натовпу з тисяч людей, які зібралися на головній східній дорозі в надії отримати їжу з вантажівок з гуманітарною допомогою.

Один з чоловіків, якому вдалося вижити, стверджує, що ЦАХАЛ дозволив людям просунутися вперед і змусив всіх зібратися в одній локації.

За його словами, після цього почали падати танкові снаряди.

Наразі у лікарні Насер дуже багато поранених жертв — вони лежать на підлозі та в коридорах через брак місця.

З заявою з цього приводу уже виступила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як стверджують її представники, вони уже перевіряють деталі інциденту: