Танки Ізраїля вдарили по цивільних у Газі — загинули десятки людей
Категорія
Світ
Дата публікації

Танки Ізраїля вдарили по цивільних у Газі — загинули десятки людей

ЦАХАЛ атакував цивільних у Газі
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Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися журналістам, внаслідок вогню ізраїльських танків по натовпу охочих отримати продовольчу допомогу в Газі загинули щонайменше 59 осіб. Окрім того, понад 200 цивільних були поранені.

Головні тези:

  • Свідки стверджують, що ЦАХАЛ дозволив людям просунутися вперед перед вогневим ударом.
  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що проводить розслідування інциденту.

ЦАХАЛ атакував цивільних у Газі

Атака сталася 18 червня на вулиці в місті Хан-Юніс на півдні Гази.

За словами очевидців, ізраїльські танки випустили щонайменше два снаряди по натовпу з тисяч людей, які зібралися на головній східній дорозі в надії отримати їжу з вантажівок з гуманітарною допомогою.

Один з чоловіків, якому вдалося вижити, стверджує, що ЦАХАЛ дозволив людям просунутися вперед і змусив всіх зібратися в одній локації.

За його словами, після цього почали падати танкові снаряди.

Наразі у лікарні Насер дуже багато поранених жертв — вони лежать на підлозі та в коридорах через брак місця.

З заявою з цього приводу уже виступила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як стверджують її представники, вони уже перевіряють деталі інциденту:

Армія оборони Ізраїлю висловлює жаль з приводу будь-якої шкоди, заподіяної не причетним особам, і діє з метою мінімізації шкоди для них, зберігаючи при цьому безпеку наших військ, — йдеться в повідомленні.

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