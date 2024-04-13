Терехов объяснил важность восстановления разрушенных домов в прифронтовом Харькове
Категория
Украина
Дата публикации

Терехов объяснил важность восстановления разрушенных домов в прифронтовом Харькове

Харьков
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Источник:  ТСН

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о том, почему обязательно нужно восстанавливать поврежденные дома в прифронтовом городе. Несмотря на то, что существует вероятность повторных "прилетов".

Зачем восстанавливать дома в прифронтовом Харькове во время войны

Я понимаю, что могут быть прилеты, повторные прилеты. Таких случаев, к счастью, у нас не было, но это возможно. Но невозможно сегодня не восстанавливать. Невозможно просто сложа руки ждать. Потому что тогда не будет веры в людей. Люди желают и помогают. У нас есть жилые дома и очень много таких, когда жители рядом с нами все это делают. И это очень важно, — сказал Игорь Терехов.

По его словам, если дома не будут отстраивать, будет происходить стагнация города.

А я очень хочу, чтобы город жил, работал. Было эмоционально настроено и на победу, и дать отпор. А все это зависит от того, как мы будем строить, как будет работать общественный транспорт, как будут коситься газоны.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

мэр Харькова

Что известно о последних ударах армии РФ по Харькову и области

Днем, 11 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщали о новых воздушных атаках оккупационной армии РФ.

Как отмечают местные жители и власти, в Харькове прогремели несколько взрывов.

Россияне наносят удары по городу. По словам главы Харьковской ОВА, зафиксировано два "прилета".

Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

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