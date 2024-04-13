Терехов объяснил важность восстановления разрушенных домов в прифронтовом Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о том, почему обязательно нужно восстанавливать поврежденные дома в прифронтовом городе. Несмотря на то, что существует вероятность повторных "прилетов".
Зачем восстанавливать дома в прифронтовом Харькове во время войны
По его словам, если дома не будут отстраивать, будет происходить стагнация города.
Что известно о последних ударах армии РФ по Харькову и области
Днем, 11 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщали о новых воздушных атаках оккупационной армии РФ.
Как отмечают местные жители и власти, в Харькове прогремели несколько взрывов.
Россияне наносят удары по городу. По словам главы Харьковской ОВА, зафиксировано два "прилета".
Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
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