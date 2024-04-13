Терехов пояснив важливість відновлення зруйнованих будинків у прифронтовому Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про те, чому обов’язково потрібно відбудовувати пошкоджені будинки у прифронтовому місті. Попри те, що існує ймовірність повторних “прильотів”.
Навіщо відновлювати будинки в прифронтовому Харкові під час війни
За його словами, якщо будинки не будуть відбудовувати, відбуватиметься стагнація міста.
Що відомо про останні удари армії РФ по Харкову та області
Вдень, 11 квітня, мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляли про нові повітряні атаки окупаційної армії РФ.
Як зазначають місцеві жителі та влада, у Харкові пролунали декілька вибухів.
Росіяни завдають ударів по місту. За словами голови Харківської ОВА, зафіксовано два "прильоти".
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-