Терехов пояснив важливість відновлення зруйнованих будинків у прифронтовому Харкові

Я розумію, що можуть бути прильоти, повторні прильоти. Таких випадків, на щастя, в нас не було, але це все можливо. Але неможливо сьогодні не відбудовувати. Неможливо просто склавши руки чекати. Тому що тоді не буде віри у людей. Люди хочуть і допомагають. У нас є житлові будинки, і дуже багато таких, коли мешканці поряд з нами все це роблять. І це дуже важливо, — сказав Ігор Терехов.