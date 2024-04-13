Терехов пояснив важливість відновлення зруйнованих будинків у прифронтовому Харкові
Категорія
Україна
Дата публікації

Терехов пояснив важливість відновлення зруйнованих будинків у прифронтовому Харкові

Харків
Джерело:  ТСН

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про те, чому обов’язково потрібно відбудовувати пошкоджені будинки у прифронтовому місті. Попри те, що існує ймовірність повторних “прильотів”.

Навіщо відновлювати будинки в прифронтовому Харкові під час війни

Я розумію, що можуть бути прильоти, повторні прильоти. Таких випадків, на щастя, в нас не було, але це все можливо. Але неможливо сьогодні не відбудовувати. Неможливо просто склавши руки чекати. Тому що тоді не буде віри у людей. Люди хочуть і допомагають. У нас є житлові будинки, і дуже багато таких, коли мешканці поряд з нами все це роблять. І це дуже важливо, — сказав Ігор Терехов.

За його словами, якщо будинки не будуть відбудовувати, відбуватиметься стагнація міста. 

А я дуже хочу, щоб місто жило, працювало. Було емоційно налаштоване і на перемогу, і дати відсіч. А все це залежить від того, як ми будемо будувати, як буде працювати громадський транспорт, як будуть коситися газони.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

мер Харкова

Що відомо про останні удари армії РФ по Харкову та області

Вдень, 11 квітня, мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляли про нові повітряні атаки окупаційної армії РФ.

Як зазначають місцеві жителі та влада, у Харкові пролунали декілька вибухів.

Росіяни завдають ударів по місту. За словами голови Харківської ОВА, зафіксовано два "прильоти".

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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