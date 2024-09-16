Канцлер Германии Олаф Шольц 16 сентября прибыл в Казахстан с официальным визитом. Одной из тем его беседы с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым стала война России против Украины.
Главные тезисы
- Токаев считает Россию непобедимой в военном плане в контексте войны против Украины.
- Необходимо активно рассмотреть мирные инициативы, среди которых выделяется китайско-бразильский "мирный план", заверили в Казахстане.
- В то же время, после поддержки России Казахстан выражает поддержку украинцам.
Токаев заговорил о непобедимости России в войне против Украины
Комментируя войну РФ против Украины, Токаев заявил, что "Россия непобедима", а последующая война якобы приведет к последствиям для всего мира.
По его мнению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение.
Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.
В то же время он подчеркнул, что его страна "симпатизирует" украинцам.
В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает работать в Киеве.
Визит Путина в Казахстан
Переговоры нелегитимного президента России Владимира Путина в столице Казахстана Астане 9 ноября 2023 г. состоялись после его поездки в Кыргызстан в октябре на саммит бывших советских государств и визита в Китай.
The Independent пишет, что отношения с Казахстаном и другими бывшими советскими республиками в Центральной Азии становятся все более важными для России.
Это объясняется поиском Россией новых путей импорта, чтобы обойти жесткие санкции Запада из-за вторжения в Украину.
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