Канцлер Германии Олаф Шольц 16 сентября прибыл в Казахстан с официальным визитом. Одной из тем его беседы с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым стала война России против Украины.

Токаев заговорил о непобедимости России в войне против Украины

Комментируя войну РФ против Украины, Токаев заявил, что "Россия непобедима", а последующая война якобы приведет к последствиям для всего мира.

Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Последующая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. Касим-Жомарт Токаев Президент Казахстана

По его мнению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение.

Токаев о "непобедимости" России

Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Следует внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Поделиться

Токаев о России

Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.

В то же время он подчеркнул, что его страна "симпатизирует" украинцам.

В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает работать в Киеве.

Визит Путина в Казахстан

Переговоры нелегитимного президента России Владимира Путина в столице Казахстана Астане 9 ноября 2023 г. состоялись после его поездки в Кыргызстан в октябре на саммит бывших советских государств и визита в Китай.

Перед началом переговоров с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, Путин приветствовал «многогранные» связи между странами и сказал, что они определят новые сферы «стратегического» сотрудничества. Поделиться

The Independent пишет, что отношения с Казахстаном и другими бывшими советскими республиками в Центральной Азии становятся все более важными для России.