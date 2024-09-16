Токаев на встрече с Шольцем назвал Россию непобедимой в военном плане
Категория
Политика
Дата публикации

Токаев на встрече с Шольцем назвал Россию непобедимой в военном плане

Токаев и Щольц
Читати українською
Источник:  online.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц 16 сентября прибыл в Казахстан с официальным визитом. Одной из тем его беседы с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым стала война России против Украины.

Главные тезисы

  • Токаев считает Россию непобедимой в военном плане в контексте войны против Украины.
  • Необходимо активно рассмотреть мирные инициативы, среди которых выделяется китайско-бразильский "мирный план", заверили в Казахстане.
  • В то же время, после поддержки России Казахстан выражает поддержку украинцам.

Токаев заговорил о непобедимости России в войне против Украины

Комментируя войну РФ против Украины, Токаев заявил, что "Россия непобедима", а последующая война якобы приведет к последствиям для всего мира.

Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Последующая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт.

Касим-Жомарт Токаев

Касим-Жомарт Токаев

Президент Казахстана

По его мнению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение.

Токаев о "непобедимости" России

Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Следует внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки.

Токаев о России

Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества.

В то же время он подчеркнул, что его страна "симпатизирует" украинцам.

В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает работать в Киеве.

Визит Путина в Казахстан

Переговоры нелегитимного президента России Владимира Путина в столице Казахстана Астане 9 ноября 2023 г. состоялись после его поездки в Кыргызстан в октябре на саммит бывших советских государств и визита в Китай.

Перед началом переговоров с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, Путин приветствовал «многогранные» связи между странами и сказал, что они определят новые сферы «стратегического» сотрудничества.

The Independent пишет, что отношения с Казахстаном и другими бывшими советскими республиками в Центральной Азии становятся все более важными для России.

Это объясняется поиском Россией новых путей импорта, чтобы обойти жесткие санкции Запада из-за вторжения в Украину.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин приехал в Казахстан на встречу с Токаевым. О чем будут переговоры
Путин и Токаев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Казахстана Токаев бросил новый вызов Путину
Акорда
Касим-Жомарт Токаев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабные паводки в Казахстане. Токаев выступил с экстренным заявлением
Токаев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?