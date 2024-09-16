Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 вересня прибув до Казахстану з офіційним візитом. Однією із тем його розмови з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим стала війна Росії проти України.
Головні тези:
- Токаєв вважає Росію непереможною у військовому плані у контексті війни проти України.
- Необхідно активно розглянути мирні ініціативи, серед яких виокремлюється китайсько-бразильський "мирний план", запевнили у Казахстані.
- Водночас після підтримки Росії Казахстан виражає підтримку українцям.
Токаєв заговорив про непереможність Росії у війні проти України
Коментуючи війну РФ проти України, Токаєв заявив, що "Росія непереможна", а подальша війна нібито призведе до наслідків для всього світу.
На його думку, хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду.
Токаєв заявив, що між Казахстаном та Росією розвивається співпраця в рамках стратегічного партнерства і союзництва.
Водночас він наголосив, що його країна "симпатизує" українцям.
У Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу, його самобутньої культури. Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати в Києві.
Візит Путіна до Казахстану
Переговори нелегітимного президента Росії Володимира Путіна в столиці Казахстану Астані 9 листопада 2023 року відбулися після його поїздки до Киргизстану у жовтні на саміт колишніх радянських держав і візиту до Китаю.
The Independent пише, що відносини з Казахстаном та іншими колишніми радянськими республіками в Центральній Азії стають все більш важливими для Росії.
Це пояснюється пошуком Росією нових шляхів імпорту, щоб обійти жорсткі санкції Заходу через вторгнення в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-