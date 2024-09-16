Токаєв на зустрічі з Шольцом назвав Росію непереможною у військовому плані
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Токаєв на зустрічі з Шольцом назвав Росію непереможною у військовому плані

Токаєв і Шольц
Джерело:  online.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 вересня прибув до Казахстану з офіційним візитом. Однією із тем його розмови з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим стала війна Росії проти України.

Головні тези:

  • Токаєв вважає Росію непереможною у військовому плані у контексті війни проти України.
  • Необхідно активно розглянути мирні ініціативи, серед яких виокремлюється китайсько-бразильський "мирний план", запевнили у Казахстані.
  • Водночас після підтримки Росії Казахстан виражає підтримку українцям.

Токаєв заговорив про непереможність Росії у війні проти України

Коментуючи війну РФ проти України, Токаєв заявив, що "Росія непереможна", а подальша війна нібито призведе до наслідків для всього світу.

Фактом є те, що у військовому відношенні Росія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і насамперед для всіх країн, прямо залучених до російсько-українського конфлікту.

Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану

На його думку, хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду.

Токаєв про “непереможність” Росії

Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує. Потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і прийти до рішення зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань. На наш погляд, мирний план Китаю і Бразилії заслуговує на підтримку.

Токаєв про Росію

Токаєв заявив, що між Казахстаном та Росією розвивається співпраця в рамках стратегічного партнерства і союзництва.

Водночас він наголосив, що його країна "симпатизує" українцям.

У Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу, його самобутньої культури. Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати в Києві.

Візит Путіна до Казахстану

Переговори нелегітимного президента Росії Володимира Путіна в столиці Казахстану Астані 9 листопада 2023 року відбулися після його поїздки до Киргизстану у жовтні на саміт колишніх радянських держав і візиту до Китаю.

Перед початком переговорів із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, Путін привітав «багатогранні» зв’язки між країнами та сказав, що вони визначать нові сфери «стратегічної» співпраці.

The Independent пише, що відносини з Казахстаном та іншими колишніми радянськими республіками в Центральній Азії стають все більш важливими для Росії.

Це пояснюється пошуком Росією нових шляхів імпорту, щоб обійти жорсткі санкції Заходу через вторгнення в Україну.

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