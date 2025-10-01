Тотальный бензиновый кризис. Во временно оккупированном Крыму снова ограничили продажу топлива

В Крыму еще больше ограничили продажу бензина в одних руках. Теперь лимит – до 20 литров, объявил «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
Главные тезисы
- Во временно оккупированном Крыму установлен лимит до 20 литров бензина на человека из-за тотального бензинового кризиса.
- Ограничения на продажу топлива и ужесточение мер связаны с ударами со стороны Украины и остановкой российских НПЗ на оккупированной территории.
- Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов обещает сообщить о начале стабильных поставок горючего в ближайшее время.
В Крыму усилился "бензиновый кризис" на фоне ударов Украины
Аксенов также пообещал до конца дня 3 октября сообщить, когда начнутся стабильные поставки горючего.
Я прошу всех набраться терпения. Попробовали предпринять ряд шагов, разрядить ситуацию — к сожалению, эти меры были недостаточны.
29 сентября на оккупированном Россией полуострове ограничили продажу бензина 30 литрами в одни руки, а также ввели ценовой потолок.
Ранее сообщалось, что около 40% мощностей российских НПЗ приостановили работу, из них 70% простоев связаны с атаками ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-