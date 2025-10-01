Тотальный бензиновый кризис. Во временно оккупированном Крыму снова ограничили продажу топлива
Тотальный бензиновый кризис. Во временно оккупированном Крыму снова ограничили продажу топлива

Крым
Источник:  online.ua

В Крыму еще больше ограничили продажу бензина в одних руках. Теперь лимит – до 20 литров, объявил «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Главные тезисы

  • Во временно оккупированном Крыму установлен лимит до 20 литров бензина на человека из-за тотального бензинового кризиса.
  • Ограничения на продажу топлива и ужесточение мер связаны с ударами со стороны Украины и остановкой российских НПЗ на оккупированной территории.
  • Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов обещает сообщить о начале стабильных поставок горючего в ближайшее время.

В Крыму усилился "бензиновый кризис" на фоне ударов Украины

Аксенов также пообещал до конца дня 3 октября сообщить, когда начнутся стабильные поставки горючего.

Я прошу всех набраться терпения. Попробовали предпринять ряд шагов, разрядить ситуацию — к сожалению, эти меры были недостаточны.

29 сентября на оккупированном Россией полуострове ограничили продажу бензина 30 литрами в одни руки, а также ввели ценовой потолок.

Ранее сообщалось, что около 40% мощностей российских НПЗ приостановили работу, из них 70% простоев связаны с атаками ВСУ.

