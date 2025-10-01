Тотальный бензиновый кризис. Во временно оккупированном Крыму снова ограничили продажу топлива

В Крыму еще больше ограничили продажу бензина в одних руках. Теперь лимит – до 20 литров, объявил «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму усилился "бензиновый кризис" на фоне ударов Украины

Аксенов также пообещал до конца дня 3 октября сообщить, когда начнутся стабильные поставки горючего.

Я прошу всех набраться терпения. Попробовали предпринять ряд шагов, разрядить ситуацию — к сожалению, эти меры были недостаточны.

29 сентября на оккупированном Россией полуострове ограничили продажу бензина 30 литрами в одни руки, а также ввели ценовой потолок.