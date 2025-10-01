Тотальна бензинова криза. У тимчасово окупованому Криму знову обмежили продаж пального

У Криму ще більше обмежили продаж бензину в одні руки. Тепер ліміт — до 20 літрів, оголосив «глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов.

У Криму посилилася “бензинова криза” на тлі ударів України

Аксьонов також пообіцяв до кінця дня 3 жовтня повідомити, коли розпочнеться стабільне постачання пального.

Я прошу всіх набратися терпіння. Спробували вжити низку кроків, розрядити ситуацію — на жаль, ці заходи були недостатні.

29 вересня на окупованому Росією півострові обмежили продаж бензину 30 літрами в одні руки, а також запровадили цінову стелю.