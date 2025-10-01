Тотальна бензинова криза. У тимчасово окупованому Криму знову обмежили продаж пального

У Криму ще більше обмежили продаж бензину в одні руки. Тепер ліміт — до 20 літрів, оголосив «глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов.
Головні тези:
- У зв'язку з тотальною бензиновою кризою у Криму, глава анексованого півострова встановив ліміт на продаж пального - до 20 літрів на одну особу.
- Посилення обмежень продажу бензину викликане ударом України та зупинкою деяких російських НПЗ на окупованій території.
У Криму посилилася “бензинова криза” на тлі ударів України
Аксьонов також пообіцяв до кінця дня 3 жовтня повідомити, коли розпочнеться стабільне постачання пального.
Я прошу всіх набратися терпіння. Спробували вжити низку кроків, розрядити ситуацію — на жаль, ці заходи були недостатні.
29 вересня на окупованому Росією півострові обмежили продаж бензину 30 літрами в одні руки, а також запровадили цінову стелю.
Раніше повідомлялося, що близько 40% потужностей російських НПЗ зупинили роботу, з них 70% простоїв пов'язані з атаками ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-