Тотальна бензинова криза. У тимчасово окупованому Криму знову обмежили продаж пального
Економіка
Тотальна бензинова криза. У тимчасово окупованому Криму знову обмежили продаж пального

Крим
Джерело:  online.ua

У Криму ще більше обмежили продаж бензину в одні руки. Тепер ліміт — до 20 літрів, оголосив «глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Головні тези:

  • У зв'язку з тотальною бензиновою кризою у Криму, глава анексованого півострова встановив ліміт на продаж пального - до 20 літрів на одну особу.
  • Посилення обмежень продажу бензину викликане ударом України та зупинкою деяких російських НПЗ на окупованій території.

У Криму посилилася “бензинова криза” на тлі ударів України

Аксьонов також пообіцяв до кінця дня 3 жовтня повідомити, коли розпочнеться стабільне постачання пального.

Я прошу всіх набратися терпіння. Спробували вжити низку кроків, розрядити ситуацію — на жаль, ці заходи були недостатні.

29 вересня на окупованому Росією півострові обмежили продаж бензину 30 літрами в одні руки, а також запровадили цінову стелю.

Раніше повідомлялося, що близько 40% потужностей російських НПЗ зупинили роботу, з них 70% простоїв пов'язані з атаками ЗСУ.

