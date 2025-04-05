"Тотальный ужас". Сибирь охватили масштабные пожары и ураганы — видео

В российской Сибири начались степные пожары, которые молниеносно переходят на дома. На этом фоне местные власти призвали жителей присоединиться к тушению огня своими силами.
Главные тезисы
- В некоторых районах Сибири зафиксировано отключение электроэнергии и водоснабжения.
- Одно из сел уже окружено огнем – люди просят о спасении.
Что известно о ситуации в Сибири
Согласно последним данным, в Сибири из-за сильного урагана началось стремительное распространение ландшафтных пожаров.
В Минусинске власти призвали эвакуироваться жителей одного из микрорайонов.
На этом фоне глава Калининского сельсовета Усть-Абаканского района республики Иван Сажин призвал всех, кто может помочь, брать лопаты и метлы и бороться с пожаром.
Кроме того, в регионе заявляют об отключении электричества и воды в отдельных районах.
О массовых отключениях электроэнергии также сообщают жители Кузбасса и Алтайского края.
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