"Тотальный ужас". Сибирь охватили масштабные пожары и ураганы — видео

В российской Сибири начались степные пожары, которые молниеносно переходят на дома. На этом фоне местные власти призвали жителей присоединиться к тушению огня своими силами.

Что известно о ситуации в Сибири

Согласно последним данным, в Сибири из-за сильного урагана началось стремительное распространение ландшафтных пожаров.

В Минусинске власти призвали эвакуироваться жителей одного из микрорайонов.

Тотальный ужас в Заимке, огонь окружает деревню. Люди просят о помощи, — сообщает канал "Подслушано в Минусинске". Поделиться

На этом фоне глава Калининского сельсовета Усть-Абаканского района республики Иван Сажин призвал всех, кто может помочь, брать лопаты и метлы и бороться с пожаром.

Кроме того, в регионе заявляют об отключении электричества и воды в отдельных районах.

В Красноярске также начались массовые отключения электроэнергии в нескольких районах. На трассе в аэропорт — огненная стена. Поделиться

О массовых отключениях электроэнергии также сообщают жители Кузбасса и Алтайского края.