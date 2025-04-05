"Тотальний жах". Сибір охопили масштабні пожежі й урагани — відео

У російському Сибіру почалися степові пожежі, які блискавично переходять на будинки. На цьому тлі місцева влада закликала мешканців долучитися до гасіння вогню власними силами.
Головні тези:
- У деяких районах Сибіру зафіксовано відключення електроенергії та водопостачання.
- Одне з сіл уже оточене вогнем - люди просять про порятунок.
Що відомо про ситуацію в Сибіру
Згідно з останніми даними, у Сибіру через сильний ураган почалося стрімке поширення ландшафтних пожеж.
У Мінусинську влада закликала евакуюватися мешканців одного з мікрорайонів.
На цьому тлі очільник Калінінської сільради Усть-Абаканського району республіки Іван Сажин закликав усіх, хто може допомогти, брати лопати та мітли та боротися із пожежею.
Окрім того, у регіоні заявляють про відключення електрики та води в окремих районах.
Про масові відключення електроенергії також повідомляють жителі Кузбасу та Алтайського краю.
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