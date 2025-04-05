"Тотальний жах". Сибір охопили масштабні пожежі й урагани — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

"Тотальний жах". Сибір охопили масштабні пожежі й урагани — відео

Сибір
Джерело:  online.ua

У російському Сибіру почалися степові пожежі, які блискавично переходять на будинки. На цьому тлі місцева влада закликала мешканців долучитися до гасіння вогню власними силами.

Головні тези:

  • У деяких районах Сибіру зафіксовано відключення електроенергії та водопостачання.
  • Одне з сіл уже оточене вогнем - люди просять про порятунок.

Що відомо про ситуацію в Сибіру

Згідно з останніми даними, у Сибіру через сильний ураган почалося стрімке поширення ландшафтних пожеж.

У Мінусинську влада закликала евакуюватися мешканців одного з мікрорайонів.

Тотальний жах у Заїмці, вогонь оточує село. Люди просять допомоги, — повідомляє канал “Підслухано у Мінусинську”.

На цьому тлі очільник Калінінської сільради Усть-Абаканського району республіки Іван Сажин закликав усіх, хто може допомогти, брати лопати та мітли та боротися із пожежею.

Окрім того, у регіоні заявляють про відключення електрики та води в окремих районах.

У Красноярську також розпочалися масові відключення електроенергії у кількох районах. На трасі в аеропорт — вогненна стіна.

Про масові відключення електроенергії також повідомляють жителі Кузбасу та Алтайського краю.

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