Трамп анонсировал встречу с лидерами Европы насчет войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп анонсировал встречу с лидерами Европы насчет войны РФ против Украины

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Некоторые европейские лидеры посетят США для обсуждения путей завершения войны между Украиной и Россией.

Главные тезисы

  • Трамп планирует встречу с лидерами Европы для обсуждения ситуации в Украине и остановки войны с Россией.
  • Некоторые европейские лидеры приедут в США для диалога по решению конфликта между Украиной и Россией.
  • Президент США выразил уверенность в скором завершении войны и намерениях разрешить конфликт с помощью переговоров.

Трамп ждет встречи с лидерами Европы и позвонит Путину

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами по возвращении из US Open в Нью-Йорке.

Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник индивидуально.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент добавил, что он "не удовлетворен" состоянием войны между Россией и Украиной, после того, как журналисты спросили о масштабной воздушной атаке в воскресенье ночью, во время которого падение обломков дрона спровоцировало пожар в Кабинете министров в Киеве.

В то же время, Трамп вновь подчеркнул, что война вскоре завершится.

Очень скоро, в ближайшие несколько дней (пообщаюсь с Путиным — ред.). Послушайте, мы это сделаем. Ситуацию между Россией и Украиной мы уладим. Я уверен, что мы это сделаем.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп поручил Пентагону возобновить сдерживание Китая и РФ — что это значит
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп требует от Европы окончательно отказаться от российской нефти
Трамп озвучил Европе четкие требования
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантия безопасности для Украины. Трамп выдвинул Европе новое требование
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?