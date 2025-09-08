Трамп анонсировал встречу с лидерами Европы насчет войны РФ против Украины

Некоторые европейские лидеры посетят США для обсуждения путей завершения войны между Украиной и Россией.
Главные тезисы
- Трамп планирует встречу с лидерами Европы для обсуждения ситуации в Украине и остановки войны с Россией.
- Некоторые европейские лидеры приедут в США для диалога по решению конфликта между Украиной и Россией.
- Президент США выразил уверенность в скором завершении войны и намерениях разрешить конфликт с помощью переговоров.
Трамп ждет встречи с лидерами Европы и позвонит Путину
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами по возвращении из US Open в Нью-Йорке.
Президент добавил, что он "не удовлетворен" состоянием войны между Россией и Украиной, после того, как журналисты спросили о масштабной воздушной атаке в воскресенье ночью, во время которого падение обломков дрона спровоцировало пожар в Кабинете министров в Киеве.
В то же время, Трамп вновь подчеркнул, что война вскоре завершится.
