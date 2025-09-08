Трамп анонсировал встречу с лидерами Европы насчет войны РФ против Украины

Некоторые европейские лидеры посетят США для обсуждения путей завершения войны между Украиной и Россией.

Трамп ждет встречи с лидерами Европы и позвонит Путину

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами по возвращении из US Open в Нью-Йорке.

Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник индивидуально. Дональд Трамп Президент США

Президент добавил, что он "не удовлетворен" состоянием войны между Россией и Украиной, после того, как журналисты спросили о масштабной воздушной атаке в воскресенье ночью, во время которого падение обломков дрона спровоцировало пожар в Кабинете министров в Киеве.

В то же время, Трамп вновь подчеркнул, что война вскоре завершится.