Трамп анонсував зустріч із лідерами Європи щодо війни РФ проти України

Деякі європейські лідери відвідають Сполучені Штати для обговорення шляхів завершення війни між Україною та Росією.

Трамп чекає на зустріч з лідерами Європи та подзвонить Путіну

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами після повернення з US Open у Нью-Йорку.

Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок індивідуально. Дональд Трамп Президент США

Президент додав, що він "не задоволений" станом війни між Росією та Україною, після того, як журналісти запитали про масштабну повітряну атаку в неділю вночі, під час якого падіння уламків дрона спровокувало пожежу в Кабінеті міністрів у Києві.

Водночас Трамп знову підкреслив, що війна незабаром завершиться.