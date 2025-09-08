Трамп анонсував зустріч із лідерами Європи щодо війни РФ проти України

Деякі європейські лідери відвідають Сполучені Штати для обговорення шляхів завершення війни між Україною та Росією.
Головні тези:
- Деякі європейські лідери відвідають США для обговорення завершення війни між Україною та Росією.
- Президент США висловив незадоволення щодо ситуації в Україні та впевненість у скорому завершенні війни.
Трамп чекає на зустріч з лідерами Європи та подзвонить Путіну
Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами після повернення з US Open у Нью-Йорку.
Президент додав, що він "не задоволений" станом війни між Росією та Україною, після того, як журналісти запитали про масштабну повітряну атаку в неділю вночі, під час якого падіння уламків дрона спровокувало пожежу в Кабінеті міністрів у Києві.
Водночас Трамп знову підкреслив, що війна незабаром завершиться.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-