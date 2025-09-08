Трамп анонсував зустріч із лідерами Європи щодо війни РФ проти України
Трамп анонсував зустріч із лідерами Європи щодо війни РФ проти України

Трамп
Джерело:  Fox News

Деякі європейські лідери відвідають Сполучені Штати для обговорення шляхів завершення війни між Україною та Росією.

Головні тези:

  • Деякі європейські лідери відвідають США для обговорення завершення війни між Україною та Росією.
  • Президент США висловив незадоволення щодо ситуації в Україні та впевненість у скорому завершенні війни.

Трамп чекає на зустріч з лідерами Європи та подзвонить Путіну

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами після повернення з US Open у Нью-Йорку.

Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок індивідуально.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент додав, що він "не задоволений" станом війни між Росією та Україною, після того, як журналісти запитали про масштабну повітряну атаку в неділю вночі, під час якого падіння уламків дрона спровокувало пожежу в Кабінеті міністрів у Києві.

Водночас Трамп знову підкреслив, що війна незабаром завершиться.

Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з Путіним — ред.). Слухайте, ми це зробимо. Ситуацію між Росією та Україною ми владнаємо. Я впевнений, що ми це зробимо.

