Трамп анонсировал введение пошлин США для всех стран — когда именно
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Экономика
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Трамп анонсировал введение пошлин США для всех стран — когда именно

Трамп
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Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля так называемый «День освобождения», который касается всех стран и пошлин Соединенных Штатов.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп собирается ввести новые взаимные пошлины для всех стран в рамках тарифного плана “День освобождения”.
  • План Трампа направлен на ответные меры против стран, взимающих пошлины с экспорта из США, с акцентом на страны с наибольшим торговым дисбалансом.
  • Действия администрации Трампа вызывают различные мнения и обсуждения на мировой арене в связи с возможными последствиями проведения новых таможенных тарифов.

Трамп хочет ввести пошлины для всех стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные тарифы, которые он должен объявить 2 апреля, будут касаться всех стран.

Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One анонсировал новый масштабный тарифный план, который назвал Днем освобождения.

Обнародовать новые таможенные тарифы Трамп планирует 2 апреля.

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт ранее заявлял, что администрация сосредоточится на тарифах по 10-15 стран с худшим торговым дисбалансом, хотя он и не назвал их.

Трамп заявил, что введет комплекс взаимных пошлин против стран, взимающих пошлины с экспорта США, пообещав, что они будут соответствовать пошлинам этих стран.

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