Трамп анонсировал введение пошлин США для всех стран — когда именно

Президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля так называемый «День освобождения», который касается всех стран и пошлин Соединенных Штатов.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп собирается ввести новые взаимные пошлины для всех стран в рамках тарифного плана “День освобождения”.
- План Трампа направлен на ответные меры против стран, взимающих пошлины с экспорта из США, с акцентом на страны с наибольшим торговым дисбалансом.
- Действия администрации Трампа вызывают различные мнения и обсуждения на мировой арене в связи с возможными последствиями проведения новых таможенных тарифов.
Трамп хочет ввести пошлины для всех стран
Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные тарифы, которые он должен объявить 2 апреля, будут касаться всех стран.
Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One анонсировал новый масштабный тарифный план, который назвал Днем освобождения.
Обнародовать новые таможенные тарифы Трамп планирует 2 апреля.
Трамп заявил, что введет комплекс взаимных пошлин против стран, взимающих пошлины с экспорта США, пообещав, что они будут соответствовать пошлинам этих стран.
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