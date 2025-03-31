Трамп анонсировал введение пошлин США для всех стран — когда именно

Президент США Дональд Трамп объявит 2 апреля так называемый «День освобождения», который касается всех стран и пошлин Соединенных Штатов.

Трамп хочет ввести пошлины для всех стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что взаимные тарифы, которые он должен объявить 2 апреля, будут касаться всех стран.

Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One анонсировал новый масштабный тарифный план, который назвал Днем освобождения.

Обнародовать новые таможенные тарифы Трамп планирует 2 апреля.

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт ранее заявлял, что администрация сосредоточится на тарифах по 10-15 стран с худшим торговым дисбалансом, хотя он и не назвал их. Поделиться

Трамп заявил, что введет комплекс взаимных пошлин против стран, взимающих пошлины с экспорта США, пообещав, что они будут соответствовать пошлинам этих стран.