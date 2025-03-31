Трамп анонсував введення мит США для всіх країн — коли саме

Президент США Дональд Трамп оголосить 2 квітня так званий «День визволення», який стосуватиметься всіх країн і мит Сполучених Штатів.

Трамп хоче ввести мита для всіх країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні тарифи, які він має оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн.

Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One анонсував новий масштабний тарифний план, який назвав «Днем визволення».

Оприлюднити нові митні тарифи Трамп планує 2 квітня.

Радник Білого дому з питань економіки Кевін Хассетт раніше заявляв, що адміністрація зосередиться на тарифах щодо 10-15 країн з найгіршим торгівельним дисбалансом, хоча він і не назвав їх. Поширити

Трамп заявив, що запровадить комплекс взаємних мит проти країн, які стягують мита з експорту США, пообіцявши, що вони будуть відповідати митам цих країн.