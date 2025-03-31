Трамп анонсував введення мит США для всіх країн — коли саме

Президент США Дональд Трамп оголосить 2 квітня так званий «День визволення», який стосуватиметься всіх країн і мит Сполучених Штатів.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп планує запровадити нові взаємні мита для всіх країн у рамках тарифного плану «День визволення».
- Трамп намір ввести комплекс взаємних мит проти країн, які стягують мита з експорту США, з метою відповіді на їхні дії.
- Адміністрація Трампа буде зосереджуватися на тарифах стосовно країн з найбільшим торгівельним дисбалансом, проте конкретні країни поки не названі.
Трамп хоче ввести мита для всіх країн
Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні тарифи, які він має оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн.
Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One анонсував новий масштабний тарифний план, який назвав «Днем визволення».
Оприлюднити нові митні тарифи Трамп планує 2 квітня.
Трамп заявив, що запровадить комплекс взаємних мит проти країн, які стягують мита з експорту США, пообіцявши, що вони будуть відповідати митам цих країн.
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