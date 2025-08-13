Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести вторую встречу - при участии президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина - если саммит на Аляске "пройдет хорошо".
Главные тезисы
- Трамп выразил готовность к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским при условии успешного саммита на Аляске.
- Дипломатические переговоры для примирения интересов сторон стоят на первом плане.
- Саммит на Аляске может стать отправной точкой для второй встречи между Трампом, Путиным и Зеленским.
Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским
Об этом шла речь на брифинге Трампа в центре Кеннеди.
Президент США добавил, что саммит на Аляске может создать хорошие предпосылки для второй встречи. Но он может не состояться, если Путин будет настаивать на своих условиях.
Трамп добавил, что очень хорошо оценивает разговор, который сегодня он провел с Зеленским и европейскими лидерами.
Очень хороший разговор. Я бы оценил в десятку.
Напомним, 15 августа Трамп встретится на Аляске с Путиным. Встреча состоится на военной базе США. Трамп хочет договариваться с главой Кремля о прекращении огня между Украиной и Россией.
