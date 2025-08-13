Трамп допустил возможность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести вторую встречу - при участии президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина - если саммит на Аляске "пройдет хорошо".

Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

Об этом шла речь на брифинге Трампа в центре Кеннеди.

Если первая встреча пройдет хорошо, то вторая встреча будет быстро, я бы хотел провести ее почти мгновенно между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был. Дональд Трамп Президент США

Президент США добавил, что саммит на Аляске может создать хорошие предпосылки для второй встречи. Но он может не состояться, если Путин будет настаивать на своих условиях.

Может и не быть второй встречи, если я почувствую, что ее не нужно проводить, потому что я не услышу ответов, которые я должен услышать, тогда у нас не будет второй встречи. Поделиться

Трамп добавил, что очень хорошо оценивает разговор, который сегодня он провел с Зеленским и европейскими лидерами.

Очень хороший разговор. Я бы оценил в десятку.

Напомним, 15 августа Трамп встретится на Аляске с Путиным. Встреча состоится на военной базе США. Трамп хочет договариваться с главой Кремля о прекращении огня между Украиной и Россией.