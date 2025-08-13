Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести другу зустріч — за участі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна — якщо саміт на Алясці "пройде добре".
Головні тези:
- Трамп висловив готовність організувати зустріч з Путіним та Зеленським, якщо саміт на Алясці пройде успішно.
- Важлива увага приділяється проведенню дипломатичних переговорів між усіма сторонами для примирення інтересів.
- Планується участь Трампа, Зеленського та Путіна на можливому тристоронньому саміті, який може відбутися вже наступного тижня.
Трамп готовий зустрітися з Путіним та Зеленським
Про це йшлося на брифінгу Трампа в центрі Кеннеді.
Президент США додав, що саміт на Алясці може створити хороші передумови для другої зустрічі. Але вона може не відбутися, якщо Путін буде наполягати на своїх умовах.
Трамп додав, що дуже добре оцінює розмову, яку сьогодні він провів із Зеленським та європейськими лідерами.
Дуже хороша розмова. Я б оцінив на десятку.
Нагадаємо, 15 серпня Трамп зустрінеться на Алясці з Путіним. Зустріч пройде на військовій базі США. Трамп хоче домовлятися з главою Кремля про припинення вогню між Україною і Росією.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-