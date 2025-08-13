Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським
Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським

Трамп
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести другу зустріч — за участі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна — якщо саміт на Алясці "пройде добре".

Головні тези:

  • Трамп висловив готовність організувати зустріч з Путіним та Зеленським, якщо саміт на Алясці пройде успішно.
  • Важлива увага приділяється проведенню дипломатичних переговорів між усіма сторонами для примирення інтересів.
  • Планується участь Трампа, Зеленського та Путіна на можливому тристоронньому саміті, який може відбутися вже наступного тижня.

Трамп готовий зустрітися з Путіним та Зеленським

Про це йшлося на брифінгу Трампа в центрі Кеннеді.

Якщо перша зустріч пройде добре, то друга зустріч буде швидко, я б хотів провести її майже миттєво — між Путіним, Зеленським та мною, якщо вони захочуть, щоб я там був.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент США додав, що саміт на Алясці може створити хороші передумови для другої зустрічі. Але вона може не відбутися, якщо Путін буде наполягати на своїх умовах.

Може й не бути другої зустрічі, якщо я відчую, що її не треба проводити, бо я не почую відповідей, які я маю почути, тоді у нас не буде другої зустрічі.

Трамп додав, що дуже добре оцінює розмову, яку сьогодні він провів із Зеленським та європейськими лідерами.

Дуже хороша розмова. Я б оцінив на десятку.

Нагадаємо, 15 серпня Трамп зустрінеться на Алясці з Путіним. Зустріч пройде на військовій базі США. Трамп хоче домовлятися з главою Кремля про припинення вогню між Україною і Росією.

На тлі цього CBS News з посиланням на джерела написало, що зустріч Трампа, Зеленського і Путіна може відбутися вже наприкінці наступного тижня. За даними видання, американська влада працює над місцем для такого тристороннього саміту.

