Трамп экстренно направил в Лос-Анжелес Нацгвардию — что происходит

В Лос-Анджелесе набирают обороты массовые протесты из-за иммиграционной политики. На фоне последних событий президент США Дональд Трамп срочно ввел в город бойцов Национальной гвардии.

Что на самом деле происходит в Лос-Анджелесе

Что важно понимать, за последние дни Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала множество людей по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства, в том числе и в Лос-Анджелесе.

На фоне последних событий в городе начались жестокие беспорядки.

По словам журналистов, полиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и перечный спрей.

Более того, указано, что участники протестов забросали полицейские машины камнями и бетонными блоками.

В результате президент США Дональд Трамп распорядился направить бойцов Нацгвардии для возобновления порядка в Лос-Анджелесе. Согласно заявлению Белого дома, будут развернуты по меньшей мере 2000 военнослужащих Национальной гвардии "на 60 дней или по усмотрению министра обороны". Поделиться

Кроме того, указано, что Дональд Трамп ранним утром 8 июня похвалил войска Национальной гвардии за проделанную работу.