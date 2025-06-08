Трамп экстренно направил в Лос-Анжелес Нацгвардию — что происходит

В Лос-Анджелесе набирают обороты массовые протесты из-за иммиграционной политики. На фоне последних событий президент США Дональд Трамп срочно ввел в город бойцов Национальной гвардии.
Главные тезисы
- Полиция использует слезоточивый газ, светошумные гранаты и перечный спрей.
- Участники протестов также прибегают к применению силы.
Что на самом деле происходит в Лос-Анджелесе
Что важно понимать, за последние дни Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала множество людей по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства, в том числе и в Лос-Анджелесе.
На фоне последних событий в городе начались жестокие беспорядки.
По словам журналистов, полиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и перечный спрей.
Более того, указано, что участники протестов забросали полицейские машины камнями и бетонными блоками.
Кроме того, указано, что Дональд Трамп ранним утром 8 июня похвалил войска Национальной гвардии за проделанную работу.
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