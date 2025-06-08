Трамп экстренно направил в Лос-Анжелес Нацгвардию — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп экстренно направил в Лос-Анжелес Нацгвардию — что происходит

Что на самом деле происходит в Лос-Анджелесе
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Источник:  online.ua

В Лос-Анджелесе набирают обороты массовые протесты из-за иммиграционной политики. На фоне последних событий президент США Дональд Трамп срочно ввел в город бойцов Национальной гвардии.

Главные тезисы

  • Полиция использует слезоточивый газ, светошумные гранаты и перечный спрей.
  • Участники протестов также прибегают к применению силы.

Что на самом деле происходит в Лос-Анджелесе

Что важно понимать, за последние дни Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) арестовала множество людей по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства, в том числе и в Лос-Анджелесе.

На фоне последних событий в городе начались жестокие беспорядки.

По словам журналистов, полиция применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и перечный спрей.

Более того, указано, что участники протестов забросали полицейские машины камнями и бетонными блоками.

В результате президент США Дональд Трамп распорядился направить бойцов Нацгвардии для возобновления порядка в Лос-Анджелесе. Согласно заявлению Белого дома, будут развернуты по меньшей мере 2000 военнослужащих Национальной гвардии "на 60 дней или по усмотрению министра обороны".

Кроме того, указано, что Дональд Трамп ранним утром 8 июня похвалил войска Национальной гвардии за проделанную работу.

Отличная работа Национальной гвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, стычек и беспорядков, — написал глава Белого дома в собственной соцсети Truth Social.

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