Трамп екстрено направив до Лос-Анжелеса Нацгвардію — що відбувається

У Лос-Анжелесі набирають обертів масові протести через імміграційну політику. На тлі останніх подій зв'язку з цим президент США Дональд Трамп терміново ввів у місто бійців Національної гвардії.

Що насправді відбувається у Лос-Анжелесі

Що важливо розуміти, протягом останніх днів Імміграційна та митна поліція США (ICE) заарештувала безліч людей за підозрою в порушенні імміграційного законодавства, зокрема і в Лос-Анжелесі.

На тлі останніх подій в місті почалися жорстокі заворушення.

За словами журналістів, поліція застосовувала сльозогінний газ, світлошумові гранати і перцевий спрей.

Ба більше, вказано, що учасники протестів закидали поліцейські машини камінням і бетонними блоками.

У результаті президент США Дональд Трамп розпорядився направити бійців Нацгвардії для відновлення порядку в Лос-Анджелесі. Згідно із заявою Білого дому, буде розгорнуто щонайменше 2000 військовослужбовців Національної гвардії "на 60 днів або на розсуд міністра оборони". Поширити

Окрім того, вказано, що Дональд Трамп рано вранці 8 червня похвалив війська Національної гвардії за пророблену роботу.