Трамп екстрено направив до Лос-Анжелеса Нацгвардію — що відбувається

У Лос-Анжелесі набирають обертів масові протести через імміграційну політику. На тлі останніх подій зв'язку з цим президент США Дональд Трамп терміново ввів у місто бійців Національної гвардії.
Головні тези:
- Поліція використовує сльозогінний газ, світлошумові гранати і перцевий спрей.
- Учасники протестів також вдаються до застосування сили.
Що насправді відбувається у Лос-Анжелесі
Що важливо розуміти, протягом останніх днів Імміграційна та митна поліція США (ICE) заарештувала безліч людей за підозрою в порушенні імміграційного законодавства, зокрема і в Лос-Анжелесі.
На тлі останніх подій в місті почалися жорстокі заворушення.
За словами журналістів, поліція застосовувала сльозогінний газ, світлошумові гранати і перцевий спрей.
Ба більше, вказано, що учасники протестів закидали поліцейські машини камінням і бетонними блоками.
Окрім того, вказано, що Дональд Трамп рано вранці 8 червня похвалив війська Національної гвардії за пророблену роботу.
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