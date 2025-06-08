Трамп екстрено направив до Лос-Анжелеса Нацгвардію — що відбувається
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Трамп екстрено направив до Лос-Анжелеса Нацгвардію — що відбувається

Що насправді відбувається у Лос-Анжелесі
Джерело:  online.ua

У Лос-Анжелесі набирають обертів масові протести через імміграційну політику. На тлі останніх подій зв'язку з цим президент США Дональд Трамп терміново ввів у місто бійців Національної гвардії.

Головні тези:

  • Поліція використовує сльозогінний газ, світлошумові гранати і перцевий спрей. 
  • Учасники протестів також вдаються до застосування сили.

Що насправді відбувається у Лос-Анжелесі

Що важливо розуміти, протягом останніх днів Імміграційна та митна поліція США (ICE) заарештувала безліч людей за підозрою в порушенні імміграційного законодавства, зокрема і в Лос-Анжелесі.

На тлі останніх подій в місті почалися жорстокі заворушення.

За словами журналістів, поліція застосовувала сльозогінний газ, світлошумові гранати і перцевий спрей.

Ба більше, вказано, що учасники протестів закидали поліцейські машини камінням і бетонними блоками.

У результаті президент США Дональд Трамп розпорядився направити бійців Нацгвардії для відновлення порядку в Лос-Анджелесі. Згідно із заявою Білого дому, буде розгорнуто щонайменше 2000 військовослужбовців Національної гвардії "на 60 днів або на розсуд міністра оборони".

Окрім того, вказано, що Дональд Трамп рано вранці 8 червня похвалив війська Національної гвардії за пророблену роботу.

Відмінна робота Національної гвардії в Лос-Анджелесі після двох днів насильства, сутичок і заворушень, — написав очільник Білого дому у власній соцмережі Truth Social.

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