Трамп еще раз призвал к переговорам по войне РФ против Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России необходимо немедленно "прекратить огонь и начать переговоры". Он также заявил, что президент Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения.
Главные тезисы
- Встреча в Париже с участием Зеленского, Трампа и Макрона направлена на обсуждение ситуации и поиск мирных путей урегулирования войны.
- Президент Украины подчеркнул готовность к заключению соглашения для завершения войны и спасения жизней.
- Избранный президент США выразил обеспокоенность утратой жизней и разрушением семей в ходе войне.
- Зеленский сообщил о желании всех сторон быстро и справедливо завершить войну, подчеркнув, что мир возможен благодаря силе.
Трамп призвал к "немедленному прекращению огня"
В своем сообщении Дональд Трамп также упомянул падение режима Башара Асада в Сирии и бегство сирийского диктатора, отметив, что российский президент Владимир Путин якобы потерял интерес к поддержке Асада.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения по завершению войны.
Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 7 декабря с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Сначала в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном приехал Трамп. После этого стало известно, что к ним присоединится президент Украины.
К слову, по прибытии в Елисейский дворец Трамп заявлял, что "мир сходит с ума" и это он сегодня хочет обсудить.
Позже Зеленский встретился с обоими президентами, трехсторонняя встреча продолжалась 35 минут.
I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024
President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.
We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI
Президент сообщил, что общался с Трампом и Макроном “о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее”.
И добавил, что мир благодаря силе возможен.
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