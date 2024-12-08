Трамп еще раз призвал к переговорам по войне РФ против Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России необходимо немедленно "прекратить огонь и начать переговоры". Он также заявил, что президент Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения.

Трамп призвал к "немедленному прекращению огня"

В своем сообщении Дональд Трамп также упомянул падение режима Башара Асада в Сирии и бегство сирийского диктатора, отметив, что российский президент Владимир Путин якобы потерял интерес к поддержке Асада.

У России не было никакой причины находиться там. Они потеряли интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских военных погибли или были ранены в войне, которая не должна была начинаться и может продолжаться до бесконечности. Дональд Трамп Новоизбранный президент США

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения по завершению войны.

Слишком много жизней утрачено впустую, слишком много семей разрушено. Если это будет продолжаться, война может перерасти во что-то значительно более масштабное и опасное. Я хорошо знаю Владимира. Это его момент действовать. Китай может способствовать этому процессу, — написал избранный президент США. Поделиться

Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 7 декабря с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Сначала в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном приехал Трамп. После этого стало известно, что к ним присоединится президент Украины.

К слову, по прибытии в Елисейский дворец Трамп заявлял, что "мир сходит с ума" и это он сегодня хочет обсудить.

Позже Зеленский встретился с обоими президентами, трехсторонняя встреча продолжалась 35 минут.

Хорошая, продуктивная встреча с Президентом Трампом и Президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю Президента Макрона за организацию этой встречи в Париже. Владимир Зеленский Президент Украины

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.



President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.



We all want… pic.twitter.com/eKMtuhp2ZI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024

Президент сообщил, что общался с Трампом и Макроном “о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее”.