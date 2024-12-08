Трамп еще раз призвал к переговорам по войне РФ против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп еще раз призвал к переговорам по войне РФ против Украины

Трамп еще раз призвал к переговорам по войне РФ против Украины
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Источник:  online.ua

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине и России необходимо немедленно "прекратить огонь и начать переговоры". Он также заявил, что президент Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения.

Главные тезисы

 

  • Встреча в Париже с участием Зеленского, Трампа и Макрона направлена на обсуждение ситуации и поиск мирных путей урегулирования войны.
  • Президент Украины подчеркнул готовность к заключению соглашения для завершения войны и спасения жизней.
  • Избранный президент США выразил обеспокоенность утратой жизней и разрушением семей в ходе войне.
  • Зеленский сообщил о желании всех сторон быстро и справедливо завершить войну, подчеркнув, что мир возможен благодаря силе.

Трамп призвал к "немедленному прекращению огня"

В своем сообщении Дональд Трамп также упомянул падение режима Башара Асада в Сирии и бегство сирийского диктатора, отметив, что российский президент Владимир Путин якобы потерял интерес к поддержке Асада.

У России не было никакой причины находиться там. Они потеряли интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских военных погибли или были ранены в войне, которая не должна была начинаться и может продолжаться до бесконечности.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новоизбранный президент США

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и Украина якобы готовы к заключению соглашения по завершению войны.

Слишком много жизней утрачено впустую, слишком много семей разрушено. Если это будет продолжаться, война может перерасти во что-то значительно более масштабное и опасное. Я хорошо знаю Владимира. Это его момент действовать. Китай может способствовать этому процессу, — написал избранный президент США.

Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Елисейском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 7 декабря с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Сначала в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном приехал Трамп. После этого стало известно, что к ним присоединится президент Украины.

К слову, по прибытии в Елисейский дворец Трамп заявлял, что "мир сходит с ума" и это он сегодня хочет обсудить.

Позже Зеленский встретился с обоими президентами, трехсторонняя встреча продолжалась 35 минут.

Хорошая, продуктивная встреча с Президентом Трампом и Президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю Президента Макрона за организацию этой встречи в Париже.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент сообщил, что общался с Трампом и Макроном “о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее”.

И добавил, что мир благодаря силе возможен.

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